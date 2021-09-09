Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ABD'ye gidiyor /09 Eylül 2021 13:13

Erdoğan ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’ye bir ziyarette bulunacak. Erdoğan’ın 19-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği ziyarette, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına katılacağı ve New York’taki Türkevi Binası’nın da açılışını yapacağı belirtildi.

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Ziyarete ilişkin basın mensuplarına gönderilen akreditasyon bilgilendirmesinde Erdoğan’ın 19-22 Eylül tarihlerinde ABD’ye bir ziyaret gerçekleştireceği ifade edildi. Ziyaretin detaylarına ilişkin henüz ayrıntı paylaşılmazken Erdoğan’ın açıklanan ABD ziyaretinin tarihinin BM Genel Kurulu toplantılarına denk geliyor.

New York’ta Birleşmiş Milletler binasının hemen karşısında bulunan eski Türkevi binasının yerine inşa edilen 35 katlı yeni Türkevi’nin açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacağı daha önce açıklanmıştı. Erdoğan’ın bu ziyaret kapsamında açılışı da yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak 2019 yılının Kasım ayında ABD’nin başkenti Washington’a bir ziyarette bulunmuştu.
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