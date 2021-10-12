Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan AB'ye karşı yine 'göçmen kozu'nu açtı /12 Ekim 2021 16:08

Erdoğan AB'ye karşı yine 'göçmen kozu'nu açtı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’daki son durumun ele alındığı G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi’ne video konferans yoluyla katıldı ve yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yeni bir göç dalgasını kaldıramayacağını söyledi.

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Afganistan’da güvenlik ve istikrarın sağlanmasının hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme lüksü yoktur’’ dedi. Afgan halkıyla güçlü bir dayanışma sergilenmesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, ülkede terör tehdidinin hala sürdüğünü hatırlattı.

Afganistan’daki gelişmelerin göç riskini arttırdığına dikkat çeken AKP'li Cumhurbaşkanı, 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’nin Afganistan kaynaklı yeni bir göçü kaldıramayacağını söyledi. Erdoğan, ‘‘Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır’’ diye konuştu.

Erdoğan, G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulması önerisinde bulunurken Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talip olunduğunu söyledi.

Hali hazırda Türkiye’de burslu okuyan Afgan öğrenci sayısının bin 100, geçmişten bugüne burs verilen toplam öğrenci sayısının ise 10 bini aştığını kaydeden Erdoğan ‘‘Afganistan’da bu desteğimiz devam etmektedir’’ dedi.

Afganistan’da geçici hükümetin bekleneni henüz veremediğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, Afganistan’ın insani yardımlar, güvenlik, terör örgütlerinin üssü olmasını önleme, aşırıcılığı önleme gibi konularda henüz gereken kapsayıcı yaklaşımı gösteremediğini kaydetti.

‘‘Yerel altyapının, üst yapının yapımında Türkiye olarak çok büyük emeğimiz oldu’’ diyen Erdoğan, kız çocuklarının okula gönderilmesi, azınlık hakları gibi konularda Afganlar’ın, oluşacak Taleban yönetimiyle birlikte çözüm bulması gerekeceğini kaydetti.
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