Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan açıkladı, Fırat'ın doğusuna harekât başladı /09 Ekim 2019 16:23

Erdoğan açıkladı, Fırat'ın doğusuna harekât başladı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusuna yönelik askeri harekâtının başladığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Aynı dakikalarda sınırın Suriye tarafında Resulayn şehrinde peş peşe şiddetti patlama meydana geldi.

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Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekâtı başladı.

Harekâtın başladığını Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. 

Aynı dakikalarda sınırın Suriye tarafında Resulayn şehrinde peş peşe şiddetli iki patlama meydana geldi. 

ERDOĞAN, TWİTTER'DAN DUYURDU

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır."

Erdoğan, "Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir." dedi.

Sınır bölgesine sevkiyat sürerken, özellikle Akçakale ve Ceylanpınar civarına büyük miktarda yığınak yapılıyor. 

Bölgeye komando tugaylarından 5 bin kişilik birlik gönderildi.

Bölgede Denizli, Tunceli, Sarıkamış, Sakarya, Siirt, Bolu ve Kayseri komando tugaylarından birlikler var. Zırhlı birliklerden de takviyeler yapılıyor.

HAREKÂTIN İKİ ANA MERKEZİ

Askeri harekâtın iki aşamalı olması ve Resul Ayn ile Tel Abyad'ın kontrol altına alınması hedefleniyor. Bu anlamda Akçakale ve Ceylanpınar'ın harekatın iki ana merkezi olması bekleniyor.

SMO BİRLİKLERİ DE BÖLGEDE

Fırat'ın batısından taşınan Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı birlikler de bölgeye taşındı. Sayılarının birkaç bini bulduğu belirtiliyor.

Çalışmalar bittikten sonra harekatın icra aşamasına geçildi. Harekât topçu atışlarıyla başladı. 


Erdoğan'ın "harekât başladığı" tweetinin hemen akabinde sınırın Suriye tarafında Resulayn şehrinde iki şiddetli patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 taarruz uçaklarının iki hedefi vurduğunu iddia etti. Bölgeden dumanlar yükseliyor.
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