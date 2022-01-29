Samanyolu Haber /Gündem / AKP içindeki çatışma kelle aldı: Erdoğan Adalet Bakanı'nı görevden aldı /29 Ocak 2022 01:47

AKP içindeki çatışma kelle aldı: Erdoğan Adalet Bakanı'nı görevden aldı

Adalet Bakanı değişti! Abdülhamit Gül'ün yerine Bekir Bozdağ atandı

SHABER3.COM

Kabine içinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile sık sık karşı karşıya kalan Abdulhamit Gül sürpriz bir şekilde görevden alındı. Gece yarısı yayınlanan Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı. 

Atama kararında görevden alınan Gül için  'Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen' tabiri kullanıldı 


AKP içerisinde  Abdulhamit Gül ile Süleyman Soylu arasındaki gerginlik sır değil. İkili bir çok uygulamada sık sık karşı karşıya geliyordu. İki isim arasındaki gerilim , Soylu'nun annesine küfür eden bir kişinin adli kontrol şartıyla bırakılmasıyla sosyal medyada karşılıklı mesajlarla gün yüzüne de çıkarılmıştı . 

Gül , Soylu'ya en son  Ekrem İmamoğlu'nun yer aldığı MOBESE kayıtlarının basına servis edilmesi ile ilgili üstü kapalı tepki göstermişti 

AKP Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş'a yakın bir isim olarak bilinen Abdulhamit Gül , zaman zaman pelikancıların da tepkisini çekmişti.  Gül İstanbul Adliyesi'nde görev yapan bir çok ismi  Berat Albayrak'a yakın İstanbul Grubu'ndan olduğu gerekçesiyle görevden almıştı .



YENİ BAKAN BEKİR BOZDAĞ KİMDİR? 

Hem İlahiyat Fakültesi hem de Hukuk Fakültesi Bekir Bozdağ AKP içinde hala aktif görevden kalan en eski isimlerden . Erdoğan'ın etrafında en güvendiği isimlerden biri olan Bozdağ AKP’nin kurulmasıyla birlikte 2002 Türkiye genel seçimlerinde AKP Yozgat milletvekili oldu.

22, 23 ve 24. Dönemde Yozgat Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Adalet Komisyonu Üyeliği, 23. Dönemde AKP Grup Başkanvekilliği yaptı. 61. Hükümette Başbakan Yardımcılığı, 61 ve 62. Hükümette Adalet Bakanlığı görevini üstlendi. AKP MKYK Üyesi, 64. Hükümette Adalet Bakanı oldu. 24 Temmuz 2017’de ise Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü oldu. En son Adalet Bakanlığı dönemin  Türkiye’de pek çok adaletsizlik yaşandı. Parti başkanları, gazeteciler, akademisyenler ya tutuklandı ya da ihraç edildi. Ülke OHAL döneminde KHK ile yönetilirken, Adalet Bakanı yine Bekir Bozdağ'dı  
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP içindeki çatışma kelle aldı: Erdoğan Adalet Bakanı'nı... Sonraki Haber >>

Yıldız oyuncu Enes Kanter, Yunanistan’a çağrı

Yıldız oyuncu Enes Kanter, Yunanistan’a çağrı

İYİ Parti, KHK hiç olmamış; onlarca çocuk Meriç’te ölmemiş gibi davranıyor

İYİ Parti, KHK hiç olmamış; onlarca çocuk Meriç’te ölmemiş gibi davranıyor

Ulaştırma Bakanından itiraf: TEM bizim konrolümüzde ama açamadık

Ulaştırma Bakanından itiraf: TEM bizim konrolümüzde ama açamadık

Promptera kendini kaptırınca...

Promptera kendini kaptırınca...

Kılıçdaroğlu'ndan 'vatansever bürokratlar' çıkışı

Kılıçdaroğlu'ndan 'vatansever bürokratlar' çıkışı

İşte yeni havalimanı kargo binasının çökme anı

İşte yeni havalimanı kargo binasının çökme anı

KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli

KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli

Kar altında 'Ucuz ekmek' kuyruğu

Kar altında 'Ucuz ekmek' kuyruğu

AİHM Başkanı Spano’ya Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu sorusu!

AİHM Başkanı Spano’ya Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu sorusu!

Cem Uzan'dan 2022 için dolar tahmini

Cem Uzan'dan 2022 için dolar tahmini
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:06:56