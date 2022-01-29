AKP içindeki çatışma kelle aldı: Erdoğan Adalet Bakanı'nı görevden aldı









AKP içerisinde Abdulhamit Gül ile Süleyman Soylu arasındaki gerginlik sır değil. İkili bir çok uygulamada sık sık karşı karşıya geliyordu. İki isim arasındaki gerilim , Soylu'nun annesine küfür eden bir kişinin adli kontrol şartıyla bırakılmasıyla sosyal medyada karşılıklı mesajlarla gün yüzüne de çıkarılmıştı .







Gül , Soylu'ya en son Ekrem İmamoğlu'nun yer aldığı MOBESE kayıtlarının basına servis edilmesi ile ilgili üstü kapalı tepki göstermişti





AKP Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş'a yakın bir isim olarak bilinen Abdulhamit Gül , zaman zaman pelikancıların da tepkisini çekmişti. Gül İstanbul Adliyesi'nde görev yapan bir çok ismi Berat Albayrak'a yakın İstanbul Grubu'ndan olduğu gerekçesiyle görevden almıştı .













YENİ BAKAN BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?





Hem İlahiyat Fakültesi hem de Hukuk Fakültesi Bekir Bozdağ AKP içinde hala aktif görevden kalan en eski isimlerden . Erdoğan'ın etrafında en güvendiği isimlerden biri olan Bozdağ AKP’nin kurulmasıyla birlikte 2002 Türkiye genel seçimlerinde AKP Yozgat milletvekili oldu.



22, 23 ve 24. Dönemde Yozgat Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Adalet Komisyonu Üyeliği, 23. Dönemde AKP Grup Başkanvekilliği yaptı. 61. Hükümette Başbakan Yardımcılığı, 61 ve 62. Hükümette Adalet Bakanlığı görevini üstlendi. AKP MKYK Üyesi, 64. Hükümette Adalet Bakanı oldu. 24 Temmuz 2017’de ise Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü oldu. En son Adalet Bakanlığı dönemin Türkiye’de pek çok adaletsizlik yaşandı. Parti başkanları, gazeteciler, akademisyenler ya tutuklandı ya da ihraç edildi. Ülke OHAL döneminde KHK ile yönetilirken, Adalet Bakanı yine Bekir Bozdağ'dı

Kabine içinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile sık sık karşı karşıya kalan Abdulhamit Gül sürpriz bir şekilde görevden alındı. Gece yarısı yayınlanan Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı.Atama kararında görevden alınan Gül için 'Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen' tabiri kullanıldı