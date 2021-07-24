Erdoğan ailesi Waffle işine girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocukları Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Bilal Erdoğan’ın ortağı olduğu ve 2009 yılında kurulan “Doruk Izgara” isimli şirket, İstanbul Fatih’te dükkan açmıştı.

Fatih ilçesinin en hareketli caddelerinden biri olan Fevzipaşa’da bulunan binada daha önce kahve satışı gerçekleşirken, bir süre önce de waffle ve dondurma satışı yapılmaya başlandı.

İşletmenin hem kapalı hem de açık alanı bulunuyor. Dışarıya bakan bölümde dondurma satışı, giriş bölümünde ise waffle satışı yapılıyor. Dükkanın içindeki bölümde ise şirketin patentini 2019’da aldığı “Çay Saati” markası ile sıcak ve soğuk içeceklerin yanında yiyecek servisi de veriliyor.





“Çay Saati” markası ile Nisan 2019’da da İstanbul Havalimanı’nda bir dükkan açılmıştı. “Çay Saati” adı ile hizmet veren iş yerinin, “Akıncı Restoran” adlı şirkete ait olduğu; bu şirketin ortaklarının da Bilal Erdoğan ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Doruk Izgara şirketinde ortak olduğu ortaya çıkmıştı.





“Çay Saati” markasına ilişkin resmi kayıtlarda yer alan adres ile Fevzipaşa Caddesi’ndeki dükkanın adresi aynı. Dükkandan yapılan alışveriş karşılığında verilen ve “Doruk Izgara” adına kesilen fişte de aynı adres yazıyor. Dükkanın girişine hem “Çay Saati” hem de “Waffle Saati” yazılı tabelaların asıldığı görülüyor.









SU 2,5 TL, WAFFLE 26,75 TL’DEN SATILIYOR





Dükkanda, waffle 26,75 TL’den başlıyor ve bu fiyat istenen ek malzemelere göre artıyor. Şirket, yarım litrelik pet şişe suyu ise 2,5 TL’den satıyor. Menüde yer alan beyaz peynirli sandviç 16, mozaik pasta 18, bir dilim pasta ise 20 TL’den satılıyor.