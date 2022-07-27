'Erdoğan ajanları'na Avusturya'da operasyon iddiası

Geçtiğimiz hafta Avusturya’nın Tirol Eyaletinde sabah saatlerin iki eve özel hareket timleri operasyon düzenledi. Koçbaşı balyozlarla kapıları kırılarak girilen evlerden toplam üç kişi göz altına alındı.





Biri kadın üç kişi, toplam 48 saat sorgulandıktan sonra mahkemeye çıkartılarak, tutuksuz yargılanmalarına karar verildi.





Ankara’ya ajanlıkla suçlanıyorlar

Der Virgül'ün haberine göre yargı önüne çıkarılan isimler, Hizmet Hareketi'nin Avusturya’daki mensuplarını, Ankara’ya bildirmekle suçlanıyorlar.





Suçlamaları kabul etmeyen bir şüpheli, polisin elinde bir ihbardan başka delil olmadığını ileri sürdü.







'Alacak verecek meselesi' savunması





Şüpheli daha önce ticaret yaptıkları iki kişiden alacaklı olduğunu söyleyerek, kendilerine bu iki kişinin iftira atarak ihbar ettiğini ileri sürdü. Yeterli delil olmadığını ve bu sebeple tutuksuz yargılandıklarını ileri süren şüpheli, "Böyle bir şey olsaydı neden bizi serbest bıraksınlar" dedi.





Habere göre Avusturya emniyet birimlerinin suçlamasında, sanıklar tarafından yaklaşık 800 Hizmet Hareketi mensubunun isminin Ankara’ya bildirildiği bilgisi yer aldı. Ancak iddiaya göre bu suçlmalar için yargıya somut bir delil sunulamadı ve sanıkların tutuksuz yargılanmalarına karar verildi.