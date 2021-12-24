Erdoğan AKP içindeki 'faiz' kavgasını ifşa etti: Kendi arkadaşlarımızdan bile...

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldiği toplantıda konuştu Erdoğan, buradaki konuşmasında, "Şu anda IMF'ye borcumuz olmadığı gibi IMF ile herhangi bir kontağımız da yok" dedi.







Merkez Bankası'nın döviz rezervine ilişkin, "Bugün itibarıyla 115 milyar doların üzerindeyiz" açıklamasını yapan Erdoğan, faiz indirimine ilişkin ise "Kendi arkadaşlarımız arasında bile, açık konuşuyorum, aynı yönde değerlendirmeler (faiz indirme) yapanlar olduğunu söylemek istiyorum. Biz kendi programımızı uygulamakta ısrar ettik" açıklamasında bulundu.







Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:





MERKEZ BANKASI REZERVİ





"Merkez Bankası rezervi bugün itibarıyla 115 milyar doların üzerindeyiz. Bu aradaki gidişle bu çok daha iyi bir konuma gelecektir. Bugün artık Türkiye eğitimden sağlığa, güvenlikten hukuka, sanayiden turizme her alanda ihtiyacı olan altyapıya sahiptir. Sizlere dağıttığımız bilgi notunda da göreceğiniz gibi veriler artık altyapını hazır olduğuna işaret ediyor."





YENİ EKONOMİ POLİTİKASI





"Ekonomi politikasında tarihi bir değişim başlattık. Bu değişim uzunca bir süredir devam etmektedir. Klasik ekonomi anlayışının yüksek faizle enflasyonu kontrol altında tutma yaklaşımını bir kenara bıraktık. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme temelli ekonomi politikasına yöneldik. Böyle büyük bir değişim öyle kolay olmuyor. Pek çok risk, soru işareti var."





"Maalesef içimizde de kirli senaryoya figüranlığa gönüllü epeyce bir siyasetçi, akademisyen ve medya mensubu çıkmıştır. Bu risklerin hepsini de göze almaya değdiğine inanıyoruz. Döviz kuru dalgalanmaları risklerden biri olarak kapımıza dayanmıştır. Kendi arkadaşlarımız arasında bile, açık konuşuyorum, aynı yönde değerlendirmeler (faiz indirme) yapanlar olduğunu söylemek istiyorum. Biz kendi programımızı uygulamakta ısrar ettik. Tedbir paketi ile kurun üzerinde köpüğün bir gün üzerinde ortadan kalktığını gördük. Estirilmeye çalışılan fırtınaların, kara bulutların aksine, ekonomimizin üretim ve istihdam tarafında işler mükemmel denecek seviyede iyi gitmektedir. En çok tedirginliğe yol açan finans üzerindeki dengeyi oturttuğumuzda önümüzdeki yaz aylarında bambaşka iklime girdiğimize şahitlik edeceğiz."





FİYAT İNDİRİMİ AÇIKLAMASI







"Kurdaki ve emtia fiyatlarındaki yükselişi bahane ederek, maliyetlerindeki gerçek değişimle orantısız fiyat artışı yapanlar oldu. Milletime sesleniyorum, esnafa, sanayicilere sesleniyorum. Günde birkaç defa fiyat listesi düzenleyenlerin, etiket değiştirenlerin, kusura bakmasınlar, millet adına takipçisi olacağımızı söylüyorum. Bakınız artışı hangi oranlar yükseltiyorsa aynı şekilde şimdi de geri indirmelerini bekliyoruz. Ufak yollu başlayanlar var. Konut ve ikinci el otomobil gibi piyasalar da buna dahildir. Fiyat indirimi gerçekleşmezse Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlığımız ısrar edenlerin üzerine gideceklerdir. Vatandaşlarımızı huzursuz eden hiçbir gelişmeye, hiç kimseye göz yumamayız."