Erdoğan AKP'lileri uyardı: Yorulan varsa kenara çekilsin

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin kuruluş yıl dönümünde partisine yönelik eleştiri ve değişim mesajı verdi. "Kendini yorulmuş hisseden varsa onlardan kenara çekilip biraz soluklanmasını istiyoruz. Hiçbir arkadaşım koltuğuna yaslanıp rehavete kapılma lüksüne sahip değil" diye konuştu.



Erdoğan "Hak ve özgürlükler sahasında ülkemizde sessiz bir devrime imza attık. Türkiye'yi yasakların, baskıların, korkuların ve vesayetin kol gezdiği ülke olmaktan çıkartıp demokraside hak ettiği seviyelere ulaştırdık." görüşünü savundu.



Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:



-Türkiye'yi yönetme mesuliyetini devraldığımız andan itibaren milletimize karşı görevlerimizi hakkıyla yerine getirmenin çabasındayız.



-Problemlerin karmaşıklığı karşısında ürken, çekinen, korkan değil, meselelerin üzerine cesaretle giden ve çözüme odaklanan bir anlayışla hareket ediyoruz.



"TÜRKİYE'Yİ NEREDEN NEREYE GETİRDİĞİMİZİ MİLLETİMİZ BİLİYOR"



-23 yıl boyunca hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz milletimiz için ter döktük, çalıştık. Türkiye'yi nereden alıp nereye getirdiğimizi milletimiz biliyor.



-23 sene önce hastane yatak sayımız 18 bini nitelikli olmak üzere toplam 164 bin iken, şu an 182 bini nitelikli toplam 270 bin yatağımız bulunuyor.



-Tarımsal gayri safi hasıla 37 milyar liradan 1 trilyon 625 liraya çıktı. Tarla, sebze, meyve üretimimizin toplamı 98 milyon tondan, 137 milyon tona ulaştı.



-Piyade tüfeğinde dahi başkalarına bağımlı bir ülkeyi, kendi tank, top, füzesini, roketini, uçağını, İHA'larını üretebilen seçkin ülkeler ligine yükselttik.



-Kişi başına düşen milli gelirimiz 3 bin 608 dolarken, 2023 yılında 13 bin 110 dolar seviyesine ulaştı.



-IMF'ye olan 23,5 milyar dolarlık borcu ödeyerek, ülkemize gerçek manada ekonomik bağımsızlığını kazandırdık.



"TÜRKİYE'Yİ DEMOKRASİDE HAK ETTİĞİ SEVİYELERE ULAŞTIRDIK"



-Türkiye'de sivil siyasetin alanını genişlettik. Hak ve özgürlükler sahasında ülkemizde sessiz bir devrime imza attık. Türkiye'yi yasakların, baskıların, korkuların ve vesayetin kol gezdiği ülke olmaktan çıkartıp demokraside hak ettiği seviyelere ulaştırdık.



-Cumhurla cumhuriyeti, cumhuriyeti demokrasiyle biz bir araya getirdik.



-Milletimizin başını bugüne kadar eğdirmedik. İnşallah bundan sonra da milletimize mahcup olmayacağız.



-Tarih tüm başarılara öncülük eden AK Parti'yi ve AK Parti teşkilatını mutlaka hayırla yad edecektir.



-Türkiye AK Parti sayesinde dönüşüm yaşadı.



ERDOĞAN'DAN DEĞİŞİM MESAJI VE ÖZELEŞTİRİ



Türkiye'deki değişimi görüyor, anlamaya çalışıyoruz. Zamanın ruhu alışılagelmiş siyaset tarzlarını zorlamaktadır.



-AK Parti'nin yeni dönemin ruhunu ıskalaması tabii ki düşünülemez.



-AK Parti'nin en önemli özelliği değişimi başarmasıdır. Bu anlayışla özeleştirimizi samimiyetle yapıyoruz. Nerede eksiğimiz varsa hiçbir komplekse kapılmadan üzerine cesaretle gidiyoruz.



-Büyük kongre maratonumuzu sadece vitrin yenilenmesi değil milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz.



"YORULAN VARSA KENARA ÇEKİLSİN"



-Kendi yorulmuş hisseden varsa onlardan kenara çekilip biraz soluklanmasını istiyoruz. Hiçbir arkadaşım koltuğuna yaslanıp rehavete kapılma lüksüne sahip değil.



"KİMSENİN AYAK BAĞI OLMASINA MÜSAADE ETMEYİZ"



-Kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz. Farklı yaşam tarzlarını birbiriyle çatıştırmak, istikrarsızlık oluşturmak isteyen kökü dışarıda girişimlerin tamamının farkındayız.



-Eksiklerimiz ve kusurlarımız mutlaka olmuştur ama milletimize asla ihanetimiz olmamıştır.



-Ekonomi kurmaylarımız sıkı şekilde çalışıyor, enflasyon düşmeye başladı. Tek haneli rakamlara tekrar çekeceğiz.