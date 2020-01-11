'Erdoğan AKP'yi Damat Albayrak'a bırakıyor' haberini Pelikancılar üretmiş









Kısa bir süre önce, Erdoğan'ın güçler ayrılığı ilkesi uyarınca, AKP Genel Başkanlığı'nı bırakacağı iddiası ortaya atılsa da, AKP'li bir isim böyle bir planın bulunmadığını söyledi.





Yeniçağ Gazetesi'nden Fatih Ergin'in haberine göre, iddiayı üreten adres olarak da Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın başını çektiği, Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlık koltuğundan edilmesinde rol oynayan Pelikan grubunu gösterdi.





'Erdoğan bırakacak' iddiası parti içinde rahatsızlık yaratırken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yakınlığı ile de bilinen Pelikan grubunu suçlayan AKP'li bir yetkili, "Bu grup, Erdoğan sonrasında Berat Albayrak'ı AK Parti lideri olarak görüyor ve şimdiden bu liderliğin zeminini hazırlıyor. Sayın Albayrak'ın Türkiye'nin dört bir yanında illere yaptığı ziyaretler AK Parti liderliğine hazırlandığının bir göstergesi. Son olarak ise, sayın cumhurbaşkanımızın genel başkanlığı bırakacağı yönünde bir iddiayı piyasa sürdüler. Bu resmen Erdoğan'ı hedef almaktır. Cumhurbaşkanımız arzu etmesi halinde AKP Genel Başkanlığı şapkasını çıkartabilir ama bu bazı grupların isteği ile olmaz" yorumunu yaptı.





Son zamanlarda Türkiye'nin dört bir yanında ziyaretler sürdüren Albayrak, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor” sloganıyla il il gezerken, toplantıların içeriğini de sosyal medya hesabından 'Teşekkürler' başlığı ile paylaşıyor.





Film tadındaki videolarda, Albayrak'ın uçaktan iniş, karşılanma, selamlaşma, toplantı anları bulunuyor.





Habere göre, Albayrak'ın ziyaretleri ve ilgili paylaşımları, AKP'de ise tanıtım ve reklam çalışması olarak görülüyor. AKP'deki bazı çevrelerde rahatsızlık uyandıran bu durum hakkında Berat Albayrak'ın Erdoğan sonrasına hazırlandığı, illere gerçekleştirdiği ziyaretleri bir bakan edasıyla değil, veliaht gibi gerçekleştirdiğine dair yorumlar yapılmıştı.