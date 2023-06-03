Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan AKP'yi emanet edeceği isimleri seçti /03 Haziran 2023 13:24

Erdoğan AKP'yi emanet edeceği isimleri seçti

AKP Meclis grubu belli oldu. Grup Başkanı Abdullah Güler olurken; Grup Başkanvekilliklerine Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu seçildi.

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AKP Grubu, TBMM'nin yeni çalışma döneminde görev yapacak olan Grup Başkanı ve Grup Başkanvekillerini seçti. Önceki dönemde Grup Başkanı olan İsmet Yılmaz'ın yerine Abdullah Güler seçildi.

5 İSİM GRUP BAŞKANVEKİLİ OLDU
Yeni Grup Başkanvekilleri ise Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu oldu. Buna göre Zengin ve Akbaşoğlu önceki dönemde olduğu gibi başkanvekilliği görevlerini sürdürecek.

ERDOĞAN MECLİS'TE YEMİN EDECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yemin törenine iştirak edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.00'te TBMM'de yemin edecek ve görevine başlayacak. Erdoğan, mazbatasını TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den alacak. Törenin ardından Anıtkabir'i ziyaret edecek Erdoğan, 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "Göreve Başlama Töreni"ne katılacak.

 
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