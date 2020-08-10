"Erdoğan Aksakallı'ya silahlı paramiliter ordu kurduruyor"

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Aynı aylar önce 15 Temmuz darbe girişimi gecesinin kahramanı Zekai Aksakallı ile Erdoğan’ı alkışlayan komutan İsmail Mete Temel’in pasif göreve atanması ve arkasından daha beterinin Cihat Yaycı’ya yapılması. Cihat Yaycı istifa ettiğinde diğerlerinin de askeri şurada emekli edileceklerini yazmıştım, nitekim öyle de oldu ve işin içinde ne olduğunu anlayamadık, çünkü mesela Cihat Yaycı konusunda Doğu Perinçek ve Nedim Şener aynı şeyleri söylemediler, hatta bir anlamda hafiften kapıştılar sanki. Ve o gün bu gündür Doğu Perinçek TV’lere çıkmıyor, sanki Nedim Şener’e de hafif yol verdiler.





Ve son gelen duyuma göre emekli edilen Zekai Aksakallı’dan bir askeri birim kurması istenmiş. Şimdilik bu birimin sayı oranıyla ilgili bilgi gelmedi ama o da yakında gelir. İkinci önemli kısım, Zekai Aksakallı’nın kuracağı birim daha önce Erdoğan’ın başdanışmanlarından Adnan Tanrıverdi’nin savaş şirketi SADAT’a mı bağlı olacak, yoksa Erdoğan ayrı bir silahlı kuvvetler mi kuruyor, bu henüz bilinmiyor.





Zekai Aksakallı bu birimi kurarken mutlaka alt kademelerde subaylara gereksinim duyacak ve bunu nasıl temin edecek. Unutmayın, bu ülke tarihinde ilk kez 600 albay aynı anda emekli edildi. İlginçtir, albaylık yaşı 31 idi, yani emekli olmadan bir asker 31 yıl görev yapabiliyordu ve bunun da rütbe olarak karşılığı son yıllarını albay olarak yapmasıydı. Bu askeri şuradan önce bu 29 yıla düşürüldü ve kadro yeterliliği bahane edilerek 600 albay emekli edildi.





Bu kadar kalabalık bir sayı daha önce emekli edilmiş miydi, sanırım cumhuriyet kurulduğunda Osmanlı’dan gelen askerlerde yapılmıştı bu işlem ve o yüzden cumhuriyetin ilk yüksek rütbeli komutanlarının yaşları oldukça gençtir.





Evet, 600 albayın da aynı anda emekli edilmesi çok önemli ve bu albayların kaç tanesi Aksakallı’nın ordusunda görev yapacak, bu pek bilinmiyor. İleride detaylar geldiğinde bu olayı iyice kurcalayacağım ama ben şimdi ciddi bir şekilde merak ediyorum, Erdoğan TSK haricinde gerçekten kendi ordusunu mu kuruyor? Bu yeni kurulacak birimler SADAT’a bağlı paralı asker mi olacak, yoksa TSK dışında bir de Erdoğan Silahlı Kuvvetler mi oluşuyor?





Haber bana kadar ulaştığına göre genel kurmay başkanı Hulusi Akar’a da mutlaka gitmiştir, bekleyeceğim, bu konuda bir açıklama yapacak mı, haberi varsa savunuyor mu, karşı mı çıkıyor? Bekleyelim, Du b’akali n’olcek?