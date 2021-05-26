Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Akşener'e yapılan saldırıyı savundu /26 Mayıs 2021 14:09

Erdoğan Akşener'e yapılan saldırıyı savundu

Erdoğan'dan Akşener'e: Gelin Hanım dua et ki, Rize'de çok ileriye gitmeden ders verdiler, bunlar iyi günler, daha neler olacak neler...

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti grup toplantısında "Ben Rize'nin geliniyim" diyen Meral Akşener'in Rize İkizdere ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinde yaşananları hatırlatarak, "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler..." ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin 26 Mayıs 2021 tarihli grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meral Akşener'in Rize'nin İkizdere ve Çayeli ilçelerinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında yaşanan gerginliğe işaret eden Erdoğan, "Terörle, çetelerle, suç örgütleriyle mücadelede elde edilen bu başarılar birilerini rahartsız etmiştir. Gelin hanım Netanyahu’nun yanına koyuyor uzonun ardından da Rize’ye gidiyor. Gelin hanıma gayet güzel ders veriliyor. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler... Bunlar iyi günler. Bu ülkede ahde vefa diye bir şey var. Eğer ahde vefa olmazsa bu millet affetmez. Bizler hep bu ülkede gerçekten saygıya dayalı bir siyasetin yanında olduk, bunun çalışmasını yaptık." diye konuştu. 


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