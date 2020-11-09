Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Albayrak istifası ile ilgili konuşmadı: 'Bürokrasiye mesaj verdi' /09 Kasım 2020 15:54

Erdoğan Albayrak istifası ile ilgili konuşmadı: 'Bürokrasiye mesaj verdi'

12. Büyükelçiler Konferansında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasına ilişkin açıklama yapması bekleniyordu. Ancak Erdoğan, istifaya dair sessizliğini korudu.

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Erdoğan’ın istifaya ilişkin açıklamayı AKP MYK’dan sonra yapacağını iddia edilmişti . Erdoğan’ın henüz açıklama yapmaması bu iddiayı güçlendirdi. 

Erdoğan’ın açıklamasından önce çıkan ifadeler şu şekilde: 

"Ekonomik bakımdan çok güçlü ülkelerin sağlık sistemlerinin ne kadar zayıf olduğunu pandemi sürecinde gördük.

Uluslararası ilişkilerde çok merkezlilik eğilimi ve bölgeselleşme giderek önem kazanıyor. Tedarik zincirlerinin yeniden paylaşıldığı yeni bölgesel ittifakların kurulduğu siyasi ve ekonomik arenanın yeniden şekillendiği bir kavşaktayız. Bu kritik kavşakta Türkiye'nin avantajlarını ne ölçüde kullanabileceği bugün atabileceği adımlara bağlı. Ülkemize yeni pişmanlıklar yaşatmamaya kararlıyız.

Bugün Libya'da siyasi çözüm umutları yeniden yeşermişse bunda Türkiye'nin zamanında yaptığı müdahalenin çok ciddi katkısı bulunuyor. Her alanda Libya halkının yanında olmaya devam edeceğiz. 

Doğu Akdeniz'deki her türlü gelişmenin yükünü taşıyan ülkemizin doğal kaynaklar söz konusu olduğunda yok sayılmasına elbette rıza gösteremezdik. Yunanistan'ın provokasyonlarına rağmen doğu Akdeniz meselesinde daima soğukkanlı davrandık. Avrupa Birliği'ni Türkiye'yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz. Tehdit şantaj dilinin hiçbir fayda sağlamayacağı artık anlaşılmalıdır.

Bürokraside herkesten iş odaklı bir tavır bekliyoruz. Kendini sadece resepsiyonlara hapseden bir anlayışın başarı şansı yoktur."
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