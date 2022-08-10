Erdoğan alevi seçmene göz kırpıyor: Cemevinin ardından Hacı Bektaş'a gidecek

Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret ederek Muharrem orucu açan ve Alevi vakıf ve dernekleri tarafından ziyareti 'seçim kampanyası' olarak yorumlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez bu yıl, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen 13 Ağustos’ta başlayacak Hacı Bektaş-ı Veli 751. Anma Yılı Etkinlikleri’ne katılacak.







halktv.com.tr'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; Erdoğan, etkinliklerin başlama günü olan 13 Ağustos’ta Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde olacak.





Bir Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi Erdoğan’ın katılımını doğrulayarak, “Cumhurbaşkanımız aksilik olmadığı sürece gelmeye niyetli” dedi. Aynı yetkili Hüseyin Gazi Cemevi'ndeki buluşmada katılımcılardan bu yönde bir davet geldiğini de söyledi.







Etkinliklere Anadolu’nun her şehrinden 1500’e yakın dedenin getirileceğini vurguladı.





İLK HAMLESİ DEĞİL

Ankara'daki cemevi ve Alevi derneklerine düzenlenen saldırıların ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıların hedefi olan Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etmişti. Hüseyin Gazi Derneği Yönetim Kurulu tarafından ziyaret öncesi yapılan açıklamada ziyaret 'seçim kampanyası' olarak yorumlanmış, Alevilerin taleplerinin yerine getirilmesi talep edilmişti. Açıklamada, "Bu ziyaretin bilgimiz dışında gerçekleştiğini ve bireysel kararla Dergâhımızı siyaset oyununa alet eden Vakıf Başkanı’nı protesto ettiğimizi kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.” ifadelerine yer verilmişti.

