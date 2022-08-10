Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan alevi seçmene göz kırpıyor: Cemevinin ardından Hacı Bektaş'a gidecek /10 Ağustos 2022 12:59

Erdoğan alevi seçmene göz kırpıyor: Cemevinin ardından Hacı Bektaş'a gidecek

Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem orucu açan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir hamle daha geldi. Erdoğan, ilk kez Hacı Bektaş Veli etkinliklerine katılacak.

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Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret ederek Muharrem orucu açan ve Alevi vakıf ve dernekleri tarafından ziyareti 'seçim kampanyası' olarak yorumlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez bu yıl, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen 13 Ağustos’ta başlayacak Hacı Bektaş-ı Veli 751. Anma Yılı Etkinlikleri’ne katılacak.

halktv.com.tr'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; Erdoğan, etkinliklerin başlama günü olan 13 Ağustos’ta Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde olacak.

Bir Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisi Erdoğan’ın katılımını doğrulayarak, “Cumhurbaşkanımız aksilik olmadığı sürece gelmeye niyetli” dedi. Aynı yetkili Hüseyin Gazi Cemevi'ndeki buluşmada katılımcılardan bu yönde bir davet geldiğini de söyledi.

Etkinliklere Anadolu’nun her şehrinden 1500’e yakın dedenin getirileceğini vurguladı.

İLK HAMLESİ DEĞİL
Ankara'daki cemevi ve Alevi derneklerine düzenlenen saldırıların ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıların hedefi olan Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etmişti. Hüseyin Gazi Derneği Yönetim Kurulu tarafından ziyaret öncesi yapılan açıklamada ziyaret 'seçim kampanyası' olarak yorumlanmış, Alevilerin taleplerinin yerine getirilmesi talep edilmişti. Açıklamada, "Bu ziyaretin bilgimiz dışında gerçekleştiğini ve bireysel kararla Dergâhımızı siyaset oyununa alet eden Vakıf Başkanı’nı protesto ettiğimizi kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.” ifadelerine yer verilmişti.
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