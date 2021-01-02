Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ‘almayın’ dedi, Sözcü gazetesi Meclis’in haber aplikasyonundan çıkarıldı /02 Ocak 2021 12:40

Erdoğan ‘almayın’ dedi, Sözcü gazetesi Meclis’in haber aplikasyonundan çıkarıldı

Erdoğan'ın, “Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın. Ayasofya 2020'nin adeta taçlı yıldızıdır” açıklamasının ardından TBMM'nin yasama faaliyetleri, haberler ve tutanakların yer aldığı aplikasyonun gazete manşetleri yer alan bölümünde Sözcü gazetesinin yer almadığı görüldü.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Okumuyorum, kimse de para verip almasın” diyerek hedef gösterdiği Sözcü gazetesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) haber aplikasyonundan çıkarıldı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün (1 Aralık 2020) "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" manşeti altında Ayasofya'nın ibadete açılmasına da yer veren Sözcü gazetesine ilişkin eleştirilerde bulundu.


MANŞETLERDEN ÇIKARILDI

Erdoğan, "Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın. Ayasofya 2020'nin adeta taçlı yıldızıdır" ifadeleriyle Sözcü’yü hedef gösterdi.

Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından TBMM'nin yasama faaliyetleri, haberler ve tutanakların yer aldığı aplikasyonun gazete manşetleri yer alan bölümünde Sözcü gazetesinin yer almadığı görüldü.

Aplikasyonu milletvekili, çalışan ve basın mensupları kullanıyor.
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