Erdoğan, Amerika'yı mı kastetti?

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan, isim vermeden Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) dolaylı muhtıra verdi.





ABD'nin müşterek operasyonlar yürüttüğü Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) "terör örgütü" diye niteleyen Erdoğan, "Güney sınırımızda istikrar sağlanana kadar sahada aktif bir şekilde yer almayı sürdüreceğiz. Suriye'de hâlen var olan terör bölgeleri ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da biz gider bunu kendimiz yaparız. İdlib’de insanlık trajedisine hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.





ERDOĞAN: KENDİ YOLUMUZDA İLERLEMEKTE KARARLIYIZ





Reyhanlı Barajı'nın açılış merasiminde konuşan Erdoğan, "Terör örgütlerine ve onları kullanan güçlere ses çıkarmayanların, konu Türkiye olunca her türlü hakkı hukuku bir kenara bırakmaları bizi yolumuzdan döndürememiştir, döndüremeyecektir." dedi.





Erdoğan, "Tüm dünya bu noktaya gelene kadar bir kendi yolumuzda ilerlemekte kararlıyız." diye konuştu.





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