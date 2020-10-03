Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan, Amerika'yı mı kastetti? /03 Ekim 2020 19:59

Erdoğan, Amerika'yı mı kastetti?

Rus hava savunma sistemini 5-16 Ekim tarihleri arasında Sinop'ta aktif hâle getirilmesine onay veren Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün de isim vermeden Suriye'nin kuzey doğusundaki Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) terör örgütü diye nitelendirdi. SDG ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusu terör örgütü IŞİD'e karşı müşterek harekâtlar gerçekleştiriyor.

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SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan, isim vermeden Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) dolaylı muhtıra verdi.  

ABD'nin müşterek operasyonlar yürüttüğü Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) "terör örgütü" diye niteleyen Erdoğan, "Güney sınırımızda istikrar sağlanana kadar sahada aktif bir şekilde yer almayı sürdüreceğiz. Suriye'de hâlen var olan terör bölgeleri ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da biz gider bunu kendimiz yaparız. İdlib’de insanlık trajedisine hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: KENDİ YOLUMUZDA İLERLEMEKTE KARARLIYIZ

Reyhanlı Barajı'nın açılış merasiminde konuşan Erdoğan, "Terör örgütlerine ve onları kullanan güçlere ses çıkarmayanların, konu Türkiye olunca her türlü hakkı hukuku bir kenara bırakmaları bizi yolumuzdan döndürememiştir, döndüremeyecektir." dedi.

Erdoğan, "Tüm dünya bu noktaya gelene kadar bir kendi yolumuzda ilerlemekte kararlıyız." diye konuştu.

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