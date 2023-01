Erdoğan anayasaya göre aday olamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs’a çekilebileceğini işaret ederken Anayasa’da “Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” denmesi tartışmaları beraberinde getirdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, değişen seçim kanunundan dolayı Erdoğan’ın adaylığında bir engelin olmadığını belirtti. Eski Yargıtay Birinci Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk ise bu demeçlerin hukukla uzaktan yakından bir ilgisi olmadığını vurgularken yeni sisteme geçilirken de iki defa seçilme şartının kaldırılmadığını söyledi. Karar’a konuşan Sami Selçuk, ‘Erdoğan 3. kez aday olabilir mi?’ sorusunu cevapladı.





Adalet Bakanı evlere şenlik





Eski Yargıtay Birinci Başkanı Sami Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığında bir engelin olmadığı açıklamalarının hukukla uzaktan yakından bir ilgisi olmadığını vurgularken, yeni sisteme geçilirken de iki defa seçilme şartının kaldırılmadığını söyledi. Selçuk, “Anayasa hukuku değil, hukuk tarihi hocası olan, ancak nedense anayasa hukuku uzmanı sanılan bir kimlikle ortaya çıkan ve asıl uzmanlık alanını hiç açığa vurmayan şu andaki TBMM Başkanı’na göre, yani onun nitelemesiyle kendisi gibi “gerçek hukukçular”a göre, sistem değiştiğinden görevdeki cumhurbaşkanı üçüncü kez aday olabilirmiş. Yine birinci kesimde yer alıp, verdiği sözlere pek bağlı kalmayan Adalet Bakanı da, evlere şenlik ve de çok engin hukuk düşünürü duruşuyla aynı doğrultuda konuşuyor. yukarıda adı geçenlerin ve kendilerini kamuoyuna gerçek hukukçu diye sunanların dediği gibi, kendi demeçlerinin hukuk ve hukukun yorumuyla uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Dahası ikisi de, işlerine geldiği gibi yorum yaparak, yorumun kurallarını çiğneyerek yadırganası, saçma bir görüşü savunmuşlardır. Onların dayanaksız ve çürük dayanakları da “yeni sistem”.





“Unutulmuş, ama iyi de olmuş”





“Oysa bu kişilerin sahte görüş sahipleri dedikleri hukukçulara, bu kesimden biri olmakla gurur duyan bana göre, yeni sistemde de yürürlükteki Anayasa’nın bu konudaki temel ilkeyi içeren hükmü yorumu yasaklayacak biçimdedir. Çünkü çok açıktır: “Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir” (m. 101/2). Bu madde yürürlüktedir, efendiler!?. Yeni sisteme geçilirken de kaldırılmamış. Belki de unutulmuş, ama iyi de olmuş. Şimdi bana soracaksınız. Peki, onların dedikleri gibi bu denli açık bir hükmün yorumu olur mu? Asla olmaz. Olamaz. Çünkü Roma hukukundan bu yana yorumda en önemli ilke şudur: “Anlam açıksa yorum yapılmaz” (interpretatio cessat in claris) ya da “açıklık durumunda yorum yapılmaz” (in claris non fit interpprtatio). Kamuoyunun dikkatini çekmek isterim. Bu yorum yasağını sürdüren ve şeriata dayanan Mecelle de böyle demektedir: “Tasrih mukabelesinde delâlete (aracılık ederek kanıtlama) itibar edilmez” (madde 13). Kısaca “sarahat (açıklık) karşısında delâlete itibar yoktur.” Çünkü fıkıhta, “sarahat, delâletten akvadır (güçlüdür, üstündür).” Selçuk, ayrıca, “Demek, her boyda ve her katmandaki insanlar, iki kez seçilememe gibi bir “temel ilke”yi düzenleyen bu anayasal hükme kesinlikle uyacaklardır.” ifadesini de kullandı.





‘CUMHURBAŞKANLARI ÜÇÜNCÜ KEZ ADAY OLAMAZLAR’





Prof. Dr. Selçuk, “Kısaca bu konuda anayasal boyuttaki yazılı hukuka göre, cumhurbaşkanları üçüncü kez aday olamazlar, kuralına bağlı kalır. Çünkü Anayasa’nın bu maddesi, yani ancak iki kez seçilmeye izin veren bu maddesi, şeref üzerine ant içilen ve bu konuda “ilke düzeyinde olan kesin bir anayasal buyruk”tur. Şu anda bu ilkeden saparak istisnai durumları gündeme getirmeye gerek yoktur. Hiç kimse, yorum görüntüsü altında hukuk normuna işkence ederek (torturare la norma) hukukla oynayama kalkışmasın. Çünkü hukuk, eninde sonunda buna kalkışanı çarpar.”