Erdoğan ani bir kararla Ankara'ya döndü; Muhalefet nasıl yorumluyor?

Oyunu kullandıktan sonra seçimin akıbetini İstanbul'da takip etmesi beklenen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, beklenmedik bir biçimde Ankara'ya geçme kararı aldı. Saat 15.15'te başkente ulaşan Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Saray'a gitti.







Gerçek Gündem'de yer alan haere göre gelişme, siyasi kulislerde şaşkınlıkla karşılandı.





Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV yayınında edindiği şu bilgileri paylaştı:





"(...) Şimdi İstanbul'da takip edeceğim demesine rağmen Ankara'ya gitmesi... En azından ben size muhalefet cephesinde nasıl yorumlandığını söyleyeyim, 'Erdoğan, birinci turda kendi lehine bitmeyeceğini düşünüyor' olarak yorumlandı."