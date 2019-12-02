Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan aradı mı, aramadı mı? 'Dedikodu yapmayalım spor yapalım' /02 Aralık 2019 14:24

Erdoğan aradı mı, aramadı mı? 'Dedikodu yapmayalım spor yapalım'

Cumhurbaşkanlığı, Tayyip Erdoğan'ın eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın eşi Ahsen Unakıtan'ı yıkılan villa için aradığı iddiasını yalanladı ancak Unakıtan da yalanlamayı yalanladı.

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Cumhurbaşkanlığı, villasının çatısı yıkılan Ahsen Unakıtan'ın, "Sayın Erdoğan beni telefonla aradı. Geçmiş olsun dileklerini iletti" açıklamasını yalanladı. Unakıtan ise yalanlamaya "Dedikodu yapmayalım spor yapalım" sözleriyle yanıt verdi.

Unakıtan ailesinin villasındaki kaçak yapı önceki Üsküdar Belediyesi tarafından yıkıldı. Ahsen Unakıtan "Bu zulüm son bulmalı”"diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşamadığını söyledi.

Unakıtan daha sonra Erdoğan'ın kendisine geçmiş olsun telefonu ettiğini söyledi.

Görüşme iddiasının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yalanlanması üzerine Independent Türkçe’ye konuşan Unakıtan, "Dedikodu yapmayalım spor yapalım" dedi.

'Cumhurbaşkanımız ile Unakıtan arasında herhangi bir görüşmes olmamıştır'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bir internet sitesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın merhum Kemal Unakıtan’ın eşi Ahsen Unakıtan’ı oturduğu villanın çatısının ‘kanuna aykırı’ olduğu gerekçesiyle Üsküdar Belediyesi tarafından yıkılması nedeniyle telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği şeklinde bir haber yer almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Ahsen Unakıtan arasında herhangi bir telefon görüşmesi olmamıştır.”
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