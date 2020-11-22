Erdoğan Arınç'ın kurduğu masayı yıktı: Fitne ateşi yakmaya çalışıyorlar

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar ve içerikleri şöyle:



"Cumhur İttifakı’nın gidişinden memnunuz"





Erdoğan, "Biz ülkemizi yaptığımız her yatırımda samimiydik. Cumhur İttifakı’nı korurken de samimiydik.Cumhur İttifakı’nın gidişinden memnunuz." dedi.





"Yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz"





Erdoğan Arınç'ın açıklamalarına ilişkin şunları söyledi:





Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi açıklamaları hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez. Bizim nerede durduğumuz bellidir, istikametinde değişiklik yoktur. Teröre bulaşmış, terörle el ele kol kola yürüyenler bizim temasta olduğumuz kişiler olamaz. Şu anda yargının tasarrufu altında olanlar, yüzlerce, binlerce insanımızın, Yasin Börülerin ölümüne neden olanlar hiçbir zaman Tayyip Erdoğan tarafından, dava arkadaşları tarafından asla ve asla savunulmaz.





"Türkiye'yi dışarı şikâyet edenler, dün söylediğini bugün yalanlayanların sonu hüsran olacak"





CHP'nin ve arkasındaki mahfillerin arkasındakilerin dümen suyuna girenler, siz kendi pazarlıklarınızla uğraşın. Düşün bu milletin yakasından diyoruz. Türkiye'yi dışarı şikâyet edenler, dün söylediğini bugün yalanlayanların sonu hüsran olacaktır. Gezi eylemlerini finanse edenlerin savunucusu olamayız. Gezi olaylarının finansörlüğünü yapan, bugün yarın hiçbir zaman bunların savunucusu olmadık, bundan sonra da olmayız. Bunca yıldır elbette eksiklerimiz olmuştur, hatalarımız da olmuştur. Samimiyetimizi, hizmetlerimizi, vizyonumuzu kimse sorgulayamaz. Bugün de tüm samimiyetimizle çareyi milletimizde arıyoruz. Fitne ve fesat girişimlerini reddediyoruz. Sizlerden de dikkatli olmanızı istiyoruz.





"Kavalalarla hiçbir zaman bir arada olamayız, biz Kobani'yi unutamayız"





Terör örgütleriyle el ele, kol kola, omuz omuza Ankara'dan İstanbul’a yürüyenlerle biz birlikte olamayız. Kavalalarla hiçbir zaman bir arada olamayız. Biz Kobani'yi unutamayız. Bizim Kürt kardeşlerimizi öldürenleri savunamayız. Hukuka sarılarak onların savunmasını yapmayan girenlerin AK Parti bunların savunmasına giremez bilmelidir."