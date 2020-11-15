Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan artık partiyi toparlayamaz /15 Kasım 2020 00:08

Erdoğan artık partiyi toparlayamaz

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasete atıldığı Milli Görüş'ün hâlihazırdaki partisi Saadet'ten Berat Albyrak'ın istifasına çarpıcı yorum. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, "Bugünden itibaren bırakın Türkiye’yi toparlamasını, Tayyip Bey (Erdoğan) artık kendi partisini bile toparlayamaz." dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye’nin belirsizlik, istikrarsızlık, siyasi ve mali boyunduruk çukuruna yuvarlanacağı gerçeğiyle karşı karşıyayız.” beyanlarını hedef şaşırtma olarak yorumladı.

Kanal 42 Televizyonunda yayınlanan “Sümen Altı” programına konuk olan Doğan, AKP’nin kendi tabanını canlı tutmak, parti oyundaki düşüşü engellemek için insanları korkutmaya çalıştığını ifade etti.

BUGÜNKÜNDEN DAHA KÖTÜ NE OLABİLİR?

Doğan, “Hiçbir devlet başkanı, kendi şahsının veya kendi partisinin kaderiyle ülkenin kaderini bir araya getiremez. AKP, yarın gidecek, fakat Türkiye kalacak. Zor zamanda kendilerini rahatlatmak için kurulmuş cümleler bunlar. Bu söylemler artık vatandaş tarafından da kabul görmüyor. Rakamlar ortada. Bugünkünden daha kötü ne olabilir?” sorusunu yöneltti.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, AKP'nin içten içe çökeceğini söyledi.

“TAYYİP BEY ARTIK KENDİ PARTİSİNİ BİLE TOPLAYAMAZ”

“AKP iktidarı giderse, başta Tayyip Bey (Erdoğan) sonra da ülke rahatlayacak.” diyen Doğan, “Tayyip Bey'in bugünden itibaren bırakın Türkiye’yi toparlamasını, artık kendi partisini bile toparlayamaz. Sayın Cumhurbaşkanının bırakın Ortadoğu’yu, bırakın Türkiye’yi kendi partisini bile toparlama ihtimali yok." dedi. 

Doğan, "AKP, kendini korumak ve iktidarda kalmak için Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün imkânlarını kullanan bir parti haline dönüştü. AKP yaşamak için Türkiye’yi öldürüyor şu anda. Bundan daha ağır bir laf olur mu? Yazıktır, günahtır.” şeklinde konuştu.
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