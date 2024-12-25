Erdoğan asgari ücret sorusunu duymazdan geldi













TOPLANTI SONRASI ASGARİ ÜCRET SORUSUNU DUYMAZDAN GELDİ

Yeni asgari ücret için 22 bin 104 TL rakamının açıklanmasının ardından gözler ek zam için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilmişti. Erdoğan grup konuşmasında asgari ücrete ek zam kapısını kapatırken toplantı sonrası gazetecilerin asgari ücret sorusunu da duymazdan geldi.AKP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan toplantıda asgari ücrete ilişkin "Asgari ücret miktarını 22 bin 104 TL olarak belirledik. Bu rakam 2024 yılına göre net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Devletimizin işverene desteği 700 liradan 1000 liraya yükseldi. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık" dedi.Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin asgari ücrete ilişkin sorularını duymazdan geldi.Bir gazeteci Erdoğan'a "Emekçiler yine de sizden müjde bekledi. Sizin biraz daha artıracağınız tartışıldı" dedi.Erdoğan, gazetecinin sorusunu duymazdan gelerek yürümeye devam etti.