Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan asgari ücret sorusunu duymazdan geldi /25 Aralık 2024 18:11

Erdoğan asgari ücret sorusunu duymazdan geldi

İşçi sınıfının talebinin oldukça altında açıklanan asgari ücretin ardından bugün Erdoğan'dan beklenen ek zam açıklaması gelmedi. Erdoğan ayrıca toplantı sonrası gazetecilerin asgari ücret sorusunu duymazdan geldi.

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Yeni asgari ücret için 22 bin 104 TL rakamının açıklanmasının ardından gözler ek zam için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilmişti. Erdoğan grup konuşmasında asgari ücrete ek zam kapısını kapatırken toplantı sonrası gazetecilerin asgari ücret sorusunu da duymazdan geldi.

AKP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan toplantıda asgari ücrete ilişkin "Asgari ücret miktarını 22 bin 104 TL olarak belirledik. Bu rakam 2024 yılına göre net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Devletimizin işverene desteği 700 liradan 1000 liraya yükseldi. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık" dedi.



TOPLANTI SONRASI ASGARİ ÜCRET SORUSUNU DUYMAZDAN GELDİ

Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin asgari ücrete ilişkin sorularını duymazdan geldi.

Bir gazeteci Erdoğan'a "Emekçiler yine de sizden müjde bekledi. Sizin biraz daha artıracağınız tartışıldı" dedi.

Erdoğan, gazetecinin sorusunu duymazdan gelerek yürümeye devam etti.
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