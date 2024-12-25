Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan asgari ücretliye 'sadaka' zammını savundu: Enflasyona ezdirmedik /25 Aralık 2024 13:24

Erdoğan asgari ücretliye 'sadaka' zammını savundu: Enflasyona ezdirmedik

İktidarın belirlediği yeni asgari ücrete tepkiler çığ gibi büyürken AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilginç bir savunma geldi. Erdoğan çalışanların enflasyona ezdirimediğini ileri sürdü. Diğer yandan tartışmalı rakamlarıyla gündemden düşmeyen TÜİK'in Kasım ayında açıkladığı rakamlara göre yıllık enflasyon yüzde 50 sınırına dayanmış durumda.

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İktidarın açıkladığı açıkladığı asgari ücret zammı tepkilerin odağında. Muhalefetten ve çalışma örgütlerinden tepkiler yağarken, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılan zammı savundu. 

Erdoğan'ın grup toplantısındaki sözleri şu şekilde:

"1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli ücret miktarı 22 bin 104 lira olarak belirledik. Bu rakam 2024 yılına göre net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze sadık kaldık. Döviz bazında asgari ücret son artışla birlikte 628 dolara çıkmış oldu. Yeni asgari ücretin çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını diliyorum. CHP bugün Meclis'e gelmeyecekmiş, yolları açık olsun."

Diğer yandan TÜFE'nin Kasım ayında açıkladığı rakamlara göre; Bir önceki aya göre %2,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,45 olarak gerçekleşti. 
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