Samanyolu Haber /Gündem / 'Erdoğan aşığı' Sancak'a Hazine'den 473 dönüm bedava arazi /09 Kasım 2019 12:18

'Erdoğan aşığı' Sancak'a Hazine'den 473 dönüm bedava arazi

‘Erdoğan’a aşığım’ diyen Ethem Sancak’ın yönettiği BMC’ye, savunma sanayi tesisi kurmak için verilen Hazine arazilerinin 473 bin 866 metrekare daha artırıldığı ortaya çıktı.

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Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı “Erdoğan’a aşığım“ diyen Ethem Sancak’ın yaptığı BMC’ye Sakarya Karasu’da savunma sanayi tesisi kurmak için verilen Hazine arazilerinin 473 bin 866 metrekare daha artırıldığı ortaya çıktı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün Kasım 2018’de verdiği soru önergesine süresinin geçmesinin ardından yaklaşık 1 yıl sonra yanıt verdi. Öztürk önergesinde, Karasu münferit yatırım yerinde savunma sanayi tesislerinin temelinin atılıp atılmadığını sordu.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre Bakan Varank yanıtında Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 1 milyon 557 bin 460 metrekarelik Hazine arazileri üzerinde 20 Aralık 2017 tarihinden başlamak üzere 49 yıllığına BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ lehine irtifak hakkı tesis edildiğine dikkat çekti. Varank, bakanlık tarafından başlatılan kamulaştırma süreci sonucunda 473 bin 866 metrekarelik alan üzerinde de yatırımcı lehine irtifak hakkı tesis edilmesinin talep edildiğini, bu alanlar için de Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz 2019 tarihinden itibaren ön izin verildiğini bildirdi. Bölgenin imar planlarının 8 Mart 2017 tarihinde onaylandığını ve 14 Nisan 2017 tarihinde de kesinleştiğini belirten Varank, bölgenin parselasyon planlarının da 24 Ekim 2017 tarihinde onaylandığını bildirdi.

Yanıtta, “BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından irtifak hakkı tesis edilen araziler üzerinde zemin iyileştirme, altyapı ve üstyapı inşaatı çalışmalarına başlanılmış ve 13 Ocak 2019 tarihinde fabrikaların temeli atılmıştır” denildi.

‘İKİ ERKEK ARASINDA BÖYLE BİR AŞK OLABİLİYORMUŞ’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini "Anam, babam, çocuklarım sana feda olsun Erdoğan" sözleriyle ifade eden Star Medya Grubu'nun sahibi Ethem Sancak, Erdoğan'ın dürüstlüğünü, yiğitliğini gördüm, gördükçe aşık oldum. Doğrusu solculuk dönemimde Mevlana ile Şems’in arasındaki aşka anlam veremiyordum. Tanıdıktan sonra gördüm ki, böyle bir ilahi aşk iki erkek arasında olabiliyor” demişti.
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