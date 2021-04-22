Erdoğan Asiltürk iftarı Saadet Partisi'nde krizi ortaya çıkardı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile iftarda bir araya geldi.





Dün akşam gerçekleştirilen buluşma, Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından duyuruldu. Daha önce ocak ayında da bir araya gelenAsiltürk ile Erdoğan’ın görüşmesine ise Milli Görüş cephesinden tepki geldi.





"SARAY'A TESLİM OLMAK YOK"

Bir dönem partide yöneticilik de yapmış olan Saadet Partili Ali Aktaş, “Asiltürk'ün Saadet'i saraya eklemleme çabası karşısında kendi hesabıma ‘yeni bir yol’ açmaya karar verdim. Mevcut düzeneğin bu açık pazarlık karşısında net bir tavır ortaya koyamamasını da yadırgıyorum. Saraya teslim olmak yok; yolumuzu tırnaklarımızla kazıya kazıya açacağız” değerlendirmesinde bulundu.











