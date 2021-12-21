Erdoğan aslında seçim tarihini açıkladı

Modelin belli bir plan çerçevesinde yapılıp yapılmadığı tartışmalarına da değinen Kahveci, “Hükümetin ne yapacağını kestiremiyoruz ama bu programın umarım en fazla 1 yıl bir geçiş dönemi olarak kullanılmasını umuyorum. Çünkü bu sürdürülemez bir şey. Onun için diyorum dün akşam aslında seçim tarihi açıklandı” dedi.

SEÇİME YA DA SEÇİMİ GEÇENE KADAR YAPILAN BİR ŞEY’





Bunun sürdürülebilir olmadığını kaydeden Kahveci, “Kısa vadelidir. Kısa vadede nefes aldırıcı bir Amerikan doları garantisi veren bir şey. Sürdürülemez bir şey onun için seçime kadar ya da seçimi geçene kadar yapılan bir şey olarak düşünüyorum. Aksi halde ülke ekonomisini, hazineyi tamamen batıracak bir şey” diye konuştu.



