Erdoğan, Avrupa Birliği ülkeleri Büyükelçileri ile buluştu: Avrupa'ya sıcak mesajlar

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyükelçileriyle gerçekleştirilen toplantıda Brüksel'e 'sıcak' mesajlar verdi. "İlişkilerimizi tekrar rayına oturtmak için hazırız" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı, Avrupa'dan da aynı iradeyi göstermesini temenni ettiklerini kaydetti.

Erdoğan, Türkiye-AB zirveleri ile üst düzey diyalog toplantılarını tekrar başlatma çağrısı yaptı ve kısa zaman içinde Türkiye'de toplantı yapılması teklifinin Avrupa'dan da kabul gördüğünü ifade etti.

'Yeni reformların hazırlığı içinde olunduğunu' ve bunların kısa zamanda kamuoyuna açıklanacağını söyleyen Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

- Salgın, mücadelede tüm insanlığın aynı gemide olduğunu hatırlatmıştır. Hiçbir ayrım yapmadan 156 ülkeye, 11 uluslararası kuruluşa tıbbi destek sağladık. 100 bin vatandaşımızı ülkemize getirirken, 38 bin yabancıyı da destek vermek suretiyle ülkelerine gönderdik. Tüm bunları insanlık ailesine karşı kendimizi mesul hissettiğimiz için yaptık. Yardım faaliyetlerimizi bundan sonra da devam ettireceğiz.





AB'YE 'SICAK' MESAJLAR





-2020 yılı Türkiye-AB ilişkileri bakımından maalesef kolay geçmedi. Geride bıraktığımız dönemde çoğu suni olarak üretilen pek çok tatsız konuyla uğraşmak zorunda kaldık. Bazı üye ülkeler, Türkiye ile ikili problemlerini AB koridorlarında çözme çabasına girdi. Birlik dayanışması bahanesi ardına sığınılarak, Türkiye-AB gündemi suiistimal edildi.





-Bu yaklaşım bir yandan köklü münasebetlerimizi esir alırken diğer yandan birliğin küresel güç olma iddiasını zayıflatıyor.Stratejik körlük olarak nitelendirdiğimiz bu tavrın en somut göstergesi Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesidir. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta ciddi haksızlıklara maruz kaldık.





-Sahillere hapsedilme girişimlerine itiraz ediyoruz. Doğu Akdeniz'i rekabet değil iş birliği havzasına dönüştürmeliyiz. Son yıllarda hava sahası ihlallerini ve adalar konusunda hukuka aykırı faaliyetlerini artıran Yunanistan'ı gerginliği tırmandıran faaliyetlerinden vazgeçmeye davet ediyoruz. Yunanistan'la 25 Ocak'ta başlayan istikşafi görüşmelerin yeni bir dönemin habercisi olacağına inanıyorum.