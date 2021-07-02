Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Avrupa'da Covid aşısından ücret alındığında ısrarlı /02 Temmuz 2021 17:43

Erdoğan, Avrupa'da Covid aşısından ücret alındığında ısrarlı

Erdoğan, Avrupa'da Covid aşısının ücretli yapıldığı sözlerini yineledi: 'Biz halkımızdan tek kuruş almadık'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa ülkelerinde Covid-19 aşısının ücretli yapıldığı iddialarını sürdürdü. Erdoğan, "Bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri dahi aşıları ücretle yapıyorlar. 50 sterlin, 100 avro. Biz halkımızdan tek kuruş almadık. Bize nasihat ettiler, 'Ya böyle de olmaz, belli bir bedel alın' dediler" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya’da toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Avrupa ülkelerinde Covid-19 aşısının ücretli yapıldığı iddialarını sürdürerek, "Bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri dahi aşıları ücretle yapıyorlar. 50 sterlin, 100 avro. Bu şekilde para alarak yapıyorlar" dedi.

Quote Message: Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri dahil aşıları ücretle yapıyorlar. 50 sterlin, 100 avro para alarak yapıyorlar. Biz halkımızdan 1 kuruş almadık. Bize nasihat ettiler,

'Ya böyle de olmaz, belli bir bedel alın' dediler."

Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri dahil aşıları ücretle yapıyorlar. 50 sterlin, 100 avro para alarak yapıyorlar. Biz halkımızdan 1 kuruş almadık. Bize nasihat ettiler, 'Ya böyle de olmaz, belli bir bedel alın' dediler."

Erdoğan geçtiğimiz hafta da İngiltere'de aşıların "100 sterlin ücretle yapıldığını" ileri sürmüştü.

Öte yandan İngiltere'de ya da diğer Avrupa ülkelerinde aşılar ücretsiz yapılıyor.

Hatta 16 Ocak 2021'de İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti NHS'in İngiltere şubesine ait internet sitesinde yayımlanan duyuruda, NHS ve güvenlik güçlerinin, aşılama kampanyasından faydalanabilecek dolandırıcılara karşı bilinçlendirmek üzere bir kampanya başlattıkları belirtildi.
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