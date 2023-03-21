Samanyolu Haber /Gündem / 'Erdoğan aynı gün üçüncü reddini Bahçeli'den yemiş olabilir!' /21 Mart 2023 11:29

'Erdoğan aynı gün üçüncü reddini Bahçeli'den yemiş olabilir!'

Gazeteci Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yeniden Refah Partisi ve Mehmet Şimşek tarafından reddedildiği gün MHP lideri Devlet Bahçeli'yle de görüştüğünü belirterek "Üçüncü reddi de görmüş, ya da eşiğinden dönmüş olabilir; henüz bilmiyoruz" dedi.

SHABER3.COM

Gazeteci Murat Yetkin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı gün içerisinde hem Yeniden Refah Partisi hem de eski Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından reddedilmesini köşesine taşıdı. 

Ana omurgası AKP ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı, genişleme çalışmaları kapsamında bir süredir Yeniden Refah'la görüşüyordu. Ancak Genel Başkan Fatih Erbakan, dün yaptığı açıklamada oylamaya tek başlarına gireceklerini duyurmuştu.

Akşam saatlerinde ise Erdoğan, kendi hükümetlerinde Maliye Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı gibi üst düzey görevlere getirdiği, ancak 'düşük faiz' politikasına karşı çıktığı için Temmuz 2018 sonrasında kabinede yer vermediği Mehmet Şimşek'le görüşmüş; ancak yeniden ekonominin başına geçme teklifi eski siyasetçi tarafından reddedilmişti.

'ÜÇÜNCÜ BİR REDDİ DE DUYUP DUYMADIĞINI HENÜZ BİLMİYORUZ'
Yetkinreport.com yazarı, Hüda Par'la da görüşmelerin sürdüğünü belirterek "Erdoğan'ın bir günde üçüncü bir reddi de duyup duymadığını henüz bilmiyoruz. Çünkü arada, Erbakan reddinden sonra MHP lideri Devlet Bahçeli'yle görüşmesi vardı. MHP'liler henüz açıktan söylemeseler de Hüda-Par’ın Cumhur İttifakına destek açıklamasından hoşnut değillerdi" dedi; ardından şunları kaydetti:

"Bu görüşmenin hemen öncesinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kılıçdaroğlu’nun HDP eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüşmesine 'çirkin pazarlık' tepkisi vermişti.  MHP'lilere göre Hüda Par da Kürtçü, aynı zamanda laiklik karşıtı bir partiydi.

Dolayısıyla Erdoğan aynı günde üçüncü reddi de görmüş, ya da eşiğinden dönmüş olabilir; henüz bilmiyoruz, Bahçeli’nin Hüda-Par'ı kabullenmek durumunda kalıp kalmadığı yakında anlaşılır nasıl olsa."
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