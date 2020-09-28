Erdoğan: Azerbaycan kendi göbeğini kesmek zorunda kalmıştır

Erdoğan bugün yaptığı konuşmada Minsk üçlüsü denilen Amerika, Rusya, Fransa'nın 30 yıldır sorunu çözmediğini belirterek, şunları söyledi:



"Adeta bu sorunu çözmemek için de ellerinden geleni yapmışlardır. Şimdi ise akıl veriyorlar, zaman zaman da tehdit ediyorlar. Nedir bu tehdit? 'Türkiye burada mı? Türk askeri burada var mı?' Bunu söyleyenler güneyimizde, özellikle Suriye'nin kuzeyinde binlerce tır silahı oraya taşıyanlardır. Bunu söyleyenler, Suriye'nin kuzeyini parselleyen, orada üsleri kuranlardır. Bunu söyleyenler, koalisyon güçleriyle Suriye'de cirit atanlardır. Bunlar şimdi gelmişler 'Türk askeri burada var mı? Türkiye buraya silah naklediyor mu?' Şu mantığa bak, şu akla bak. Adeta İlham Aliyev kardeşimiz sanki bunlara hesap verecek. Zaten 30 yıla yakındır size hep hesap verdi, 'Bu işi çözelim. Bunu artık uzatmayalım.' dediler. İşgale uğrayan topraklar kimin toprakları? Azerbaycan'ın toprakları. Bunu hepiniz kabul ediyorsunuz. Dağlık Karabağ'ı kabul ediyorsunuz. Buradaki insanlar, 1 milyonu aşkın topraklarından uzak, şu anda Azerbaycan'da yaşıyor. İşgalciler ise orada. Bunun hesabını kimse sormuyor. Artık hesap vakti geldi diyen Azerbaycan, ister istemez kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmıştır."

ERMENİSTAN UZUN SÜRELİ SAVAŞA HAZIRLANIYOR

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Baş Danışmanı Vagarşak Arutyunyan, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ krizi nedeniyle uzun süreli savaşa hazırlandığını söyledi. Letonya merkezli bir YouTube kanalına demeç veren Arutyunyan, "Uzun süreli bir savaşa hazırlanıyoruz. Neden mi? Zira bir kez daha söylüyorum, burada ana aktör Azerbaycan değil, Türkiye. Ankara jeopolitik çıkarlarını gözetiyor. Savaşın süresi, askeri faaliyetlerin nasıl süreceğinden uluslararası toplumun tepkisine kadar birçok faktöre bağlı olacak" dedi.





Tarafların onlarca can kaybı verdiğini, Azerbaycan'ın kaybının daha fazla olduğunu savunan Arutyunyan, "Azerbaycan'ın 20'den fazla İHA'sı, 25-30 askeri aracı vuruldu, Azerbaycan ordusu yüzlerce kayıp verdi. Bizim de onlarca can kaybımız var" ifadelerini kullandı. Bu arada tanınmamış Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin Savunma Bakanlığı, sadece bugün 28 askerin öldüğünü duyurdu ve isimlerini açıkladı.







