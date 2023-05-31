'Erdoğan bağımsız hareket etmeye devam edecek'

Sözcü'de yer alan habere göre Atlantik Konseyinin düzenlediği panelde, seçim sonrası yeni dönemde Türk-Amerikan ilişkileri ve Türkiye dış politikası masaya yatırıldı. Panele, eski Büyükelçi Jeffrey'nin yanı sıra Atlantik Konseyi uzmanlarından Rich Outzen ve Brenda Shaffer konuşmacı olarak katıldı.



Türkiye'nin yeni dönemde dış politikası ve ABD ile ilişkileri üzerine değerlendirmelerde bulunan Jeffrey, Washington ile Ankara arasındaki ilişkilerin iyileşmesini beklediğini söyledi.



İki ülke ilişkilerinin geçen yıla nazaran zaten belirli ölçüde iyileştiğine işaret eden Jeffrey, ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etmesinin “ilişkileri tamir etmek için büyük bir adım” olduğunu söyledi.



Jeffrey, ABD ve İngiltere dışında NATO içerisinde Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını en çok zora sokan ülkenin Türkiye olduğunu dile getirdi.



“NE YAPACAĞI KONUSUNDA ZERRE FİKRİM YOK”



ABD'de bazılarının Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamaya yakın olduğunu iddia ettiklerine de değinen Jeffreey, “Onun (Erdoğan) bu hafta ne yapacağı konusunda zerre fikrim yok.” diyerek, bu söylentilerin iddiadan öteye geçmediğini ifade etti.



Jeffrey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarda bulunduğu süre zarfında, özellikle de 2009-2010 yıllarında Batı ülkeleri ile yakın ilişkiler gözettiğini, ilk kez bir Türk liderin Kıbrıs konusunda anlaşmaya hazır olduğunu, Avrupa Birliği’ne (AB) girme konusunda reformlar yaptığını ancak Kıbrıs konusundaki Annan Planı’nın Rumlar tarafından geri çevrildiğini, AB içerisinde de bazı ülkelerin Türkiye'yi üye olarak istemediğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarının karşılıksız kaldığını ifade eden Jeffrey, “Dolayısıyla (dış politikada) bağımsız hareket etmeye devam edecek ve bu ülkenin büyüklüğü, kabiliyetleri dikkate alındığına bu, rasyonel bir karardır.” diye konuştu.



Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimlere da değinen Jeffrey, Türkiye'ye takıntılı olmanın Yunan dış politikasının ana unsurlarından biri olduğunu ifade ederek, “Düşmanlıklar ve rahatsızlıklar ne olursa olsun Türklerin Yunanistan konusunda bir takıntısı söz konusu değil. Onların çok daha büyük meseleleri var.” dedi



Jeffrey, ABD yönetiminin Suriye'de terör örgütü YPG/PKK ile ilişkilerine de dikkat etmesinin gerekli olduğunu belirtti.



“F-16 ALIMI İLE İSVEÇ’İN NATO ÜYELİĞİNİ BAĞDAŞTIRMAK TALİHSİZLİK”



Atlantik Konseyi uzmanı Outzen de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemde Batı ile Batı dışındaki ilişkilerinde denge gözeteceğini kaydetti.



Erdoğan'ın her zaman çok eksenli bir yaklaşımı benimsediğini dile getiren Outzen, “Dış politikada yüzde 51 oranında Batı’ya yüzde 49 oranından da diğer portföylere yatırım yapıyor. Bunun bir başarı olduğunu hissediyor ve devam ettirecek.” değerlendirmesinde bulundu.



Outzen, ABD'nin Türkiye'nin F-16 alım talebi ile İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması sürecini bağdaştırmasını da eleştirdi.



İki konuyu bağdaştırmanın “talihsizlik” olduğuna vurgu yapan ABD'li uzman, Türkiye'nin bunu kabul etmeyip başka seçeneklere bakabileceğini söyledi.



Outzen, “İki konuyu doğrudan bağdaştırmak bu anlaşmayı yapacak herkesin kabiliyet ve kredibilitesinin altını oyacak.” ifadelerini kullandı.



ENERJİ ALANINDA 3 YILDA KAYDEDİLEN GELİŞMELER SIRA DIŞI



Atlantik Konseyi uzmanı Shaffer ise Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz keşfetmesi ve işletmesine ilişkin, “Son üç yıldaki gelişmelerin hızına bakılırsa keşiften işletmeye bu endüstride sıra dışı bir şey.” dedi.



Çıkarılan gazın iç piyasaya veya dış piyasaya gitmesinin öneminin olmadığını belirten Shaffer, bu altyapıyı hazırlama hızının takdire şayan olduğunu kaydetti.