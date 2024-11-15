Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası MHP'den dikkat çeken paylaşım: 'Vakit tamamdır...'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partili milletvekilleri ile tokalaşmasının ardından PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı TBMM'ye çağırmasıyla başlayan yeni süreç ile ilgili paylaşımlarına devam ediyor.





MHP’nin resmi sosyal medya hesabından dördüncü kez paylaşım yapıldı.





"VAKİT TAMAMDIR"

Paylaşımda, "Bin yıllık kardeşlikten yanaysan; vakit tamamdır söz konusu vatandır" ifadelerine yer verildi.





MHP'nin ilk videosu 12 Kasım salı günü paylaşılmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yer aldığı videoda "Yalnız kalırsınız bazen en yakınınız bile anlamaz sizi" mesajı verilmişti.





Öte yandan, dün Bahçeli'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden önce de paylaşım yapılmıştı.





ERDOĞAN İLE BAHÇELİ GÖRÜŞMÜŞTÜ

Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelmişti.





Görüşme, Bahçeli'nin Abdullah Öcalan için yaptığı çağrının ardından yapılan ilk görüşme olmuştu.





Öte yandan kulislerde, Erdoğan ile Bahçeli'nin arasında görüş ayrılığı olduğu iddia ediliyordu. Bahçeli de, gazeteci Hilal Köylü'yü bu iddiaları sorduğu için sert tepki göstermişti.