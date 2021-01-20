Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan ve Bahçeli'nin ince hesapları /20 Ocak 2021 13:11

Erdoğan ve Bahçeli'nin ince hesapları

Cumhur İttifakı'nın iki ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), seçimde muhalefet partilerinin önünü kesecek kanun değişiklikleri üzerinde çalışmalara hız verdi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kurduğu Cumhur İttifakı’nın "muhalefeti kıskaca alacak" kanun değişikleri üzerinde çalıştığı belirtiliyor. 

Siyasi Partiler Kanunu'nda bir partinin seçimlere katılabilmesi için şart koşulan “oy verme gününden en az 6 ay önce teşkilat kurmuş olması” gerekliliğinde değişiklik yapılması gündemde. Kongrelerini gerçekleştiren partilerin de seçimlere katılmalarını zorlaştıracak bir hamle üzerinde çalışıldığı ifade ediliyor.

Erdoğan’ın, önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, akabinde Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile görüşmesi, 2023 seçimlerine doğru “Cumhur İttifakı’nı genişletme hamlesi” olarak yorumlanmıştı. 

Erdoğan'ın (sağda) müttefiki Bahçeli ile birlikte bir partinin seçimlere katılması için aranan 6 ay şartını değiştirilebileceği, bu süreyi daha da uzatılabileceği iddia ediliyor. 

DEVA VE GELECEK'E KARŞI HAMLELER...

Kanunda bu yönde bir değişiklik yapılırsa, kongrelerini gerçekleştiren ve mevcut şartlarda “seçimlere katılma şartını” sağlayan, AKP'den kopan iki ismin (Ali Babacan-Ahmet Davutoğlu) kurduğu Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ile Gelecek Partisi'nin “2023 yılındaki seçimlere katılma şartları” ağırlaşabilecek. 

Bununla birlikte kanunda yapılacak değişiklikle siyasi partilerin salt kurultaylarını gerçekleştirmeleri yeterli olamayabilecek. Erdoğan ilave şartlarla muhalefeti hazırlıksız yakalamak istiyor.
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