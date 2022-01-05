Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan, Bahçeli'ye bakın ne hediye etti /05 Ocak 2022 20:24

Erdoğan, Bahçeli'ye bakın ne hediye etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum gününü kutladığı Bahçeli'ye üzerinde resminin bulunduğu öğrenci kütük defterini hediye etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme sona ererken, yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ocak 1948'de doğan MHP lideri Bahçeli'nin doğum gününü kutlayarak, üzerinde resminin bulunduğu öğrenci kütük defterini hediye etti.

Görüşmenin ardından Erdoğan ve Bahçeli, birlikte evden çıktı. Bahçeli, Erdoğan'a makam aracına kadar eşlik etti. Görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

AKP SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan ve Bahçeli görüşmesine ilişkin "Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi, Cumhur İttifakı'nın kendi ritmi ve doğası gereği devam ediyor, çeşitli zaman aralıkları ile bir araya gelmesi Türkiye meseleleri ile istişare ve ittifakın pekiştirilmesi anlamını taşıyor. Kendi doğasında gerçekleşen bir görüşme" ifadelerini kullandı.
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