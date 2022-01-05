Erdoğan, Bahçeli'ye bakın ne hediye etti

AKP SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme sona ererken, yaklaşık 1 saat sürdü.Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ocak 1948'de doğan MHP lideri Bahçeli'nin doğum gününü kutlayarak, üzerinde resminin bulunduğu öğrenci kütük defterini hediye etti.Görüşmenin ardından Erdoğan ve Bahçeli, birlikte evden çıktı. Bahçeli, Erdoğan'a makam aracına kadar eşlik etti. Görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan ve Bahçeli görüşmesine ilişkin "Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi, Cumhur İttifakı'nın kendi ritmi ve doğası gereği devam ediyor, çeşitli zaman aralıkları ile bir araya gelmesi Türkiye meseleleri ile istişare ve ittifakın pekiştirilmesi anlamını taşıyor. Kendi doğasında gerçekleşen bir görüşme" ifadelerini kullandı.