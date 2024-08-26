Erdoğan, Bahçeli'ye neden 76 adet kırmızı gül verdi?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlama törenleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliğe katıldı.



Burada Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Selçuklu mezarlığına ziyarette bulundu.



Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da eşlik etti.



ERDOĞAN İLE BAHÇELİ BİR ARAYA GELDİ



Ardından Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli'nin Ahlat'ta bulunan konutunda gerçekleşen görüşme, basına kapalı gerçekleşti.



76 ADET GÜL MERAK KONUSU OLDU



Görüşme öncesi Erdoğan, Bahçeli 76 adet gülden oluşan bir buket hediye etti.



ANLAMI ORTAYA ÇIKTI



Erdoğan'ın hediyesi sosyal medyada gündem olurken, 76 adet gülün anlamı da ortaya çıktı.



Şubat ayında 70 yaşına giren Erdoğan'a, Bahçeli 70 adet gül göndermişti. T24'ün aktardığı habere göre, Erdoğan'ın verdiği 76 gül ise MHP lideri Bahçeli'nin yaşını temsil ediyor.