Erdoğan, Bahçeli'yi trenden indiriyor mu: Babacan’dan olay iddia

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV’de İlker Karagöz’ün sunduğu Çalar Saat programında gündemi değerlendirdi.







TÜİK’in yıllık enflasyonu bugün (5 Aralık) yüzde 84,39 olarak açıklamasına Babacan, “Enflasyonu halka sorun” sözleriyle tepki gösterdi.





Milli Gazete'nin haberine göre, Ali Babacan "Sayın Erdoğan yanına yeni ortaklar arıyor. Bizim altılı masanın partilerinden bir partiyi denedi olmadı. İkinci partiyi denedi olmuyor. Bakalım altılı masadaki partilerden kime, nasıl bir şey yapacak. Belli ki ortağından memnun değil. Yeni bir ortak bulsa belki bu ortağı kenara koymak isteyebilir önümüzdeki seçimlerde. Onu da bulamıyor. Kimse bu kadar büyük yanlışın ve hatanın içine ortak olarak girmek istemiyor. Bana göre mecburi bir ortaklık söz konusu. Artık birbirlerine katlanacaklar” dedi.





“Bahçeli’nin hukuk dışı, yasa dışı bir çevresi var" diye ekleyen Babacan "Hapisten çıkarttıklarıyla poz veriyor. Öyle bir halka var etrafında. Ülkeyi bu hale getiren Sayın Erdoğan. Hukuksuzluğu göz yuman, yasa dışı suç örgütlerine kapıyı aralık bırakan, onlarla ortağı üzerinden iş birliği yapan kendisi” ifadelerini kullandı.





"ÇUVALLIYORLAR"



Babacan “Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli durmadan ‘Yeni anayasa yapacağız’ diyor. Ortada bir şey yok. Laf üretiyorlar. İş üretmeye gelince beceremiyorlar. ‘Haydi şunu yap’ dediğinizde çuvallıyorlar.” dedi.







DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan “DEVA Partisi olarak 22 alanda seçimlerden sonra kurulacak hükûmetin programını ve uygulama planını hazırlamaya başladık. Eskiden muhalefet sadece eleştirirdi. ‘Hükûmet yanlış yapıyor’ derdi. ’Sen ne yapacaksın’ denildiğinde ‘Bana oy ver seçildiğimde yapacağım’ derdi. Türkiye’de muhalefetin kültürü değişiyor ve DEVA Partisi olarak buna önemli bir katkımız olduğunu düşünüyorum. ‘Varlığımız, milletimizin varlığına armağan olsun’ dedik eylem planlarını ortaya koyduk. (Cumhurbaşkanı adayı) Havuzu çok geniş tutuyoruz. Hiçbir ismi dışlamıyoruz. Arkadaşlarımıza ‘Zamanı geliyor, herkes bir zihin egzersizi yapmaya başlasın’ dedim. Parti içi bir istişare sürecini başlatacağız." diye konuştu.





ENFLASYONU HALKA SORUN

“Yarının manşeti belli oldu" diyen Babacan "Enflasyon düştü. 85 buçuktan 84’e düştü ya hükûmet çok mutlu olur. Ben de ‘Enflasyon düştü mü, gidin halka sorun’ diyeceğim. TÜİK’e değil, halka sorun. TÜİK’in açıkladığının hiç kıymeti yok. Çünkü gerçek rakam değil. Alışverişe giden, kendine üst baş alan, gıda ihtiyacı için marketleri, pazarı gezen herkes görüyor ki Türkiye’de enflasyon en az yüzde 200. TÜİK’i referans alırsanız ülkede yoksulluk çoğalır. Sabit gelirli herkes kaybeder. Gerçek enflasyonu baz almak gerekiyor. Bizim asgari ücretle, emekli ve memur maaşlarıyla ilgili ölçümüz şu: Gerçek enflasyon artı refah payı.” dedi.





Babacan “(Enflasyon açıklaması) İstanbul Ticaret Odası’nın üyelerine saygımız sonsuzdur ama itibarlarına dikkat etmeleri lazım. İstanbul gibi Türkiye’nin en büyük ticaret camiasının olduğu bir kurumun temsilcisinin ne açıkladıklarına, kurumun itibarına, İstanbul ticaret erbabının itibarına dikkat etsinler. Ticaret güven ve itibardır. Bu da doğruyu söylemekle oluşur.” diye konuştu.





DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan “Türkiye’deki en büyük faiz lobisi iktidardır. Gelmiş geçmiş en yüksek faizi 2022’de ödemiştir. Meclis’te görüşülen bütçede de 566 milyar faiz ödeyeceğini beyan etmiştir. Onun için sermayenin millî gelirden aldığı pay yükseliyor, iş gücünün aldığı pay düşüyor. Ekonomiden sadece sermaye daha çok pay alıyorsa bu sosyal devlet değildir. Bu, enflasyon yoluyla yapılmış bir hırsızlıktır.” dedi.







