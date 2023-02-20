Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, bakanlar ve belediye başkanları hakkında suç duyurusu! /20 Şubat 2023 17:48

Erdoğan, bakanlar ve belediye başkanları hakkında suç duyurusu!

Samsun Barosu avukatı Hüseyin Cimşit, Kahramanmaraş ve 10 ilin etkilendiği deprem ile ilgili cumhurbaşkanı, bakanlar ve depremin yaşandığı kentlerin belediye başkanları ile meclis üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Samsun Barosu avukatı Hüseyin Cimşit, 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi.

Dilekçede, yaşananlar ölüm ve yıkımlarda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun sorumluluğu bulunduğu kaydedildi.

Suç duyurusu dilekçesinde şikayet edilenler arasında Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Malatya, Kilis, Osmaniye ve Şanlurfa'da 1999 - 2023 yıllarında görev yapan belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra proje sorumluları ile GSM operatörlerinin yöneticileri de yer aldı.

Dilekçede, şikâyetin 'görevi ihmal ve kötüye kullanma sonucu 36 binin üzerinde insanın ölümüne sebep olmak', 'binlerce binanın yıkılmasına neden olmak', 'ülke ekonomisini dar boğaza sokmak' kapsamında yapıldığı kaydedildi.

ADLİ KONTROL İSTEDİ
Şikâyet dilekçesinde Avukat Hüseyin Cimşit, "Hukuki nitelemesi Cumhuriyet Savcılarına ait olmak üzere, görev yönünden sayın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve bağlı olan ilgili Cumhuriyet Savcılıkları tarafından ilgili kişiler hakkında soruşturmaların yapılarak şikâyet edilenler hakkında  Yukarıda ayrıntılı olarak açıkladığımız sebepler ve Sayın Makamınızca re’sen dikkate alınacak sair hususlar ışığında; Tüm şüpheliler yönünden yapılacak soruşturma neticesinde TCK m. 22/3 atfıyla m. 85/2 uyarınca iddianame düzenlenerek kamu davası açılmasına, Şüphelilerin alabileceği ceza miktarı düşünüldüğünde kaçma şüphesi oluşabileceğinden haklarında CMK gereğince uygun adli kontrol tedbirinin uygulanmasına, karar verilmesini talep ederim" dedi.

Cimşit, şikâyet dilekçesinde, Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof.Dr. Naci Görür'ün de dinlenilmesini istedi.
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