"Erdoğan bakanlara 'susun' dedi"

Dört eski bakanın adının da karıştığı 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna ilişkin tartışmalar yeniden alevlendi. Operasyonun üzerinden 8 yıl geçtikten sonra soruşturmada adı geçen bakanlardan Erdoğan Bayraktar’ın savcılık dosyalarındaki teknik takiplerin ve montaj olduğu iddia edilen ses kayıtlarının tamamını doğrulaması siyaset gündemine oturdu.





DW Türkçe’ye açıklamalarda bulunan 17-25 Aralık döneminde AKP’nin önde gelen isimlerinden, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, bakanların Yüce Divan’a gitmesini Erdoğan’ın engellediğini öne sürdü.





“ERDOĞAN ENGELLEDİ, BAKANLAR KIL PAYI KURTULDU”





Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın açıklamaları hakkında konuşan Özdağ, şunları söyledi:





“Ahmet Davutoğlu başbakandı. Bakanları çağırdı, Yüce Divan’a gitmelerini istedi. Ama onlar suçsuz olduklarını öne sürdü. Erdoğan ise bakanlara ‘susun’ dedi. Davutoğlu ile Erdoğan arasındaki ilk çatışma da bu konudur. Evet, o zaman hükümete karşı bir kumpas düzenlendi ama bu bakanların soruşturulması gerekirdi, soruşturulmadı. Mecliste, vekillere baskı yapıldı. Bakanların Yüce Divan’a gitmelerinden yana tavır almaları beklenen herkese baskı yapıldı. Bakanlar, kıl payı Yüce Divan’dan kurtuldu.”





“KAYITLARIN DOĞRU OLDUĞUNU BAKAN SÖYLÜYOR”





Bakanların yolsuzluk ve rüşvetle ilgili kimi ses kayıtlarının AKP yönetimindeki kimi isimlerce o zaman “montaj” olarak nitelendirildiğini hatırlatan Özdağ, Bayraktar’ın açıklamalarının durumu değiştirdiğini anlattı:





“Şimdi, bu kayıtların doğru olduğunu söyleyen bir bakan var. Bu yeni delildir, belgedir. Adalet Bakanlığı, Meclis harekete geçmelidir. Mecliste aklananlar, millet vicdanında aklanmamıştır. Erdoğan Bayraktar da bunu teyit etmiştir. Kimse Rıza Zarrab’la ilgisi olanları koruyamaz. Dün ‘Rıza Zarrab’ın önüne yatarım’ diyenler bugün Türkiye Cumhuriyeti devletini bir suçlunun önüne yatıramazlar. Yargılanıp, hesap vermelidirler.”