Samanyolu Haber /Gündem / "Erdoğan bakanlara 'susun' dedi" /02 Eylül 2021 11:50

"Erdoğan bakanlara 'susun' dedi"

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın açıklamalarına ilişkin konuşan Gelecek Partili Selçuk Özdağ, "Erdoğan bakanlara 'susun' dedi" ifadelerini kullandı. Özdağ, "Şimdi, bu kayıtların doğru olduğunu söyleyen bir bakan var. Bu yeni delildir, belgedir. Adalet Bakanlığı, Meclis harekete geçmelidir" şeklinde konuştu.

SHABER3.COM

Dört eski bakanın adının da karıştığı 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna ilişkin tartışmalar yeniden alevlendi. Operasyonun üzerinden 8 yıl geçtikten sonra soruşturmada adı geçen bakanlardan Erdoğan Bayraktar’ın savcılık dosyalarındaki teknik takiplerin ve montaj olduğu iddia edilen ses kayıtlarının tamamını doğrulaması siyaset gündemine oturdu.

DW Türkçe’ye açıklamalarda bulunan 17-25 Aralık döneminde AKP’nin önde gelen isimlerinden, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, bakanların Yüce Divan’a gitmesini Erdoğan’ın engellediğini öne sürdü.

“ERDOĞAN ENGELLEDİ, BAKANLAR KIL PAYI KURTULDU”
 
Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın açıklamaları hakkında konuşan Özdağ, şunları söyledi:

“Ahmet Davutoğlu başbakandı. Bakanları çağırdı, Yüce Divan’a gitmelerini istedi. Ama onlar suçsuz olduklarını öne sürdü. Erdoğan ise bakanlara ‘susun’ dedi. Davutoğlu ile Erdoğan arasındaki ilk çatışma da bu konudur. Evet, o zaman hükümete karşı bir kumpas düzenlendi ama bu bakanların soruşturulması gerekirdi, soruşturulmadı. Mecliste, vekillere baskı yapıldı. Bakanların Yüce Divan’a gitmelerinden yana tavır almaları beklenen herkese baskı yapıldı. Bakanlar, kıl payı Yüce Divan’dan kurtuldu.”

“KAYITLARIN DOĞRU OLDUĞUNU BAKAN SÖYLÜYOR”

Bakanların yolsuzluk ve rüşvetle ilgili kimi ses kayıtlarının AKP yönetimindeki kimi isimlerce o zaman “montaj” olarak nitelendirildiğini hatırlatan Özdağ, Bayraktar’ın açıklamalarının durumu değiştirdiğini anlattı:

“Şimdi, bu kayıtların doğru olduğunu söyleyen bir bakan var. Bu yeni delildir, belgedir. Adalet Bakanlığı, Meclis harekete geçmelidir. Mecliste aklananlar, millet vicdanında aklanmamıştır. Erdoğan Bayraktar da bunu teyit etmiştir. Kimse Rıza Zarrab’la ilgisi olanları koruyamaz. Dün ‘Rıza Zarrab’ın önüne yatarım’ diyenler bugün Türkiye Cumhuriyeti devletini bir suçlunun önüne yatıramazlar. Yargılanıp, hesap vermelidirler.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Erdoğan bakanlara 'susun' dedi" Sonraki Haber >>

TÜİK görmese de “gerçekten iğrenç bir hayat.”

TÜİK görmese de “gerçekten iğrenç bir hayat.”

New York'u sel bastı Acil durum ilan edildi, metro kullanılamıyor

New York'u sel bastı Acil durum ilan edildi, metro kullanılamıyor

Apple App Store

Apple App Store

Usame bin Ladin'in en yakın adamı Afganistan'a döndü

Usame bin Ladin'in en yakın adamı Afganistan'a döndü

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü

Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü

ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

"Beyaz Torosların yerini siyah Transporterlar aldı"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:12:33