“Erdoğan Balkanlar’da kendi ajandasını işletmeye çalışıyor”

Demokrasinin Gölgelenmesi ve İnsan Hakları Paneli, Advocates of Silenced Turkey’in (AST) öncülüğünde New York’ta gerçekleştirildi. Türkiye’deki insan hakları ihlallerinin masaya yatırıldığı panele alanında uzman isimler katıldı. Panelin moderatörlüğünü New York Üniversitesi Küresel İşler Bölüm Direktörü Prof. Alon Ben-Meir yaptı. Panelin açılış konuşmasını yapan AST Sözcüsü Hafza Girdap, Türkiye’deki insan hakları ihlallerini örneklerle anlattı. Özellikle kadın ve çocuk tutukluların durumuna, kaçırılma ve işkence vakalarına değindi.















BEN DE OLABİLİRDİM

Kısa süre önce Yunanistan’da göçmen Türk ailelerini ziyaret eden Cabrini Üniversitesi Global Öğrenme Merkezi Direktörü Prof. Vonya Womack ise gözlemlerini aktardı. Womack aralarında hakim, avukat, öğretmenlerin de bulunduğu böylesi eğitimli bir kitle ile karşılaşınca “Bu zulme uğrayanlardan birisi de ben olabilirdim” diye düşündüğünü aktardı.





Arnavut asıllı Arbana Xharra da Erdoğan’ın Türkiye’de sergilediği antidemokratik iktidarı eleştirdi. Bunu, dini araç olarak kullanarak elde ettiğini ve sadece Türkiye’de değil Balkan ülkelerinde de aynı yolu izleyerek kendi ajandasını işletmeye çalıştığını dile getirdi.





KARDEŞİ HÜCREDE

Eğitimci Harun Çelik, yaşanan antidemokratik sürecin bir mağduru olarak söz aldı. Kardeşleri tutuklu olan Çelik, yargı üyesi olan kardeşinin uzun süredir hücrede tutulduğunu aktardı. Ne kardeşlerinin ne de kendisinin hukuka aykırı bir şey yaptığını söyleyen Çelik, insan hakları ve hukuk arayışını nerede olursa olsun sürdüreceğini anlattı.





Panelin kapanış konuşmasını ise Teksas Sivil Haklar Projesinin kurucusu James Harrington yaptı. Harrington, Türkiye’nin AB sürecinde yol alırken karanlık işkence geçmişiyle vedalaştığını, ancak demokrasiden otoriterliğe yeniden kayılan bu son dönemde tekrar işkencelerin ortaya çıktığını dile getirdi.