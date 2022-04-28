Samanyolu Haber /Politika / "Erdoğan, bana nanik mi yapacak? /28 Nisan 2022 22:15

"Erdoğan, bana nanik mi yapacak?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'le ilgili olarak kullandığı "Adı Özgür ama soyadı çok garip olan zat", "Demek ki ders almamış" şeklinde ifadeleri sornasında Özel'den de bir açıklama geldiği belirtildi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel arasında 'soyadı' polemiği yaşanıyor.

Erdoğan'ın Adı Özgür ama soyadı çok garip olan zat.", "Demek ki ders almamış." ifadeleri sonrasında bir açıklamada bulunan Özel'in ise, "Erdoğan, bana nanik mi yapacak? Soyismimiz çok garipse kendisini İsmet Özel'e havale ediyorum." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Gezi Davası'nda verilen hapis cezalarının ardından yaptığı konuşma sebebiyle kendisini hedef alarak dava açacağını söyleyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi.

Özel, kendisi hakkında, "Adı Özgür ama soyadı çok garip olan zat", "Demek ki ders almamış" şeklinde ifadeler kullanan Erdoğan için, "Soyadımla uğraşması acziyet göstergesi" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, Halk TV'de yayınlanan Kadraj programına bağlanarak Erdoğan'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

"BÜTÜN ERDOĞAN AİLESİNE SOYADLARINDAN DOLAYI SAYGI DUYUYORUM"

Özel "Erdoğan, bana nanik mi yapacak? Soyismimiz çok garipse kendisini İsmet Özel'e havale ediyorum. Kişisel bir saldırı var. Ona İsmet Özel yanıt versin. Büyük bir art niyet içinde olduklarını görüyorum. Erdoğan’ın soyadımla uğraşması acziyet göstergesi. Prompterdan konuşmuyorsa, konuşmasının elde tutulacak hiçbir yanı yok.Herkesin yargılanmasının usülleri belli. Dokunulmazlığımı kaldırırsınız. Yargılanırım. Mahkeme karar verir. Dediklerimde suç unsuru var mı? Sokakta çocuklar birbirlerinin soyadlarıyla dalga geçtiğinde babası der ki, 'Evladım soyadıyla dalga geçilmez. Ben bütün Erdoğan ailesine soyadlarından dolayı saygı duyuyorum" diye konuştu.
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