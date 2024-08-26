Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, baro başkanını AK Parti İl Başkanı olarak atadı /26 Ağustos 2024 14:38

Erdoğan, baro başkanını AK Parti İl Başkanı olarak atadı

Erdoğan, Kahramanmaraş İl Başkanlığı'na, Baro Başkanı Muhammed Burak Gül’ü atadı. Hukukçular, Gül’ün barodaki görevini bırakmamasına tepki gösterdi: “Hâkimler karşılarında iktidarı görecek."

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Kahramanmaraş Barosu Başkanı avukat Muhammed Burak Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı olarak atandı.

Gül, kararı sosyal medya hesabından “Genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Sayın cumhurbaşkanımıza şahsıma emanet ettikleri bu onurlu ve kutlu görev için şükranlarımı sunuyorum. Umudun, icraatın ve geleceğin adı AK Parti 23 yaşında” notuyla paylaştı.

Baro başkanlığı görevini ekim ayındaki seçime kadar yürüteceği belirtilen Gül’ün, görevlendirme sonrasında sosyal medya hesaplarından etkin biçimde AK Parti paylaşımı yaptığı görüldü.



Cumhuriyet’e konuşan eski İstanbul Barosu Başkanı avukat Turgut Kazan, “Bu durum ahlaki de etik de değil. Ayrıca yurttaşların yargıya ilişkin kaygıları, özellikle deprem davalarında birçok soru işareti varken böyle bir tercih kamuoyu vicdanını da yaralar” dedi. Eski bir baro başkanı sıfatıyla Gül’ü istifaya davet eden Kazan, “Baro üyelerinin de bu konuda çağrıda bulunması gerektiğini düşünüyorum. Hukukla artık bu kadar oynamayın ne olur” ifadelerini kullandı.

‘BİR GÜN DURMAMALI’

Gül’ün baro başkanı sıfatıyla birçok davaya müdahil olduğuna dikkat çeken CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise şunları söyledi: “Bir partinin il başkanı hele de iktidar partisi il başkanı bir gün bile olsa böyle bir görevde bulunamaz. Bu kişi davalara gittiğinde hâkimlerin, savcıların gözünde AKP il başkanı olacak. Aksi bir durumda cezalandırılma korkusu duyan hâkimler nasıl adil karar verecek? Yaşananlar, tarafsızlıkla bağdaşmayan, iktidar tarafından yargının siyasallaşmasının bir örneği daha. Yakında il başkanlarını da hâkim yaparlar.”
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