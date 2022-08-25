Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan başkanlığındaki Varlık Fonu, THK'nın en değerli mal varlığına çökecek /25 Ağustos 2022 12:42

Erdoğan başkanlığındaki Varlık Fonu, THK'nın en değerli mal varlığına çökecek

Türk Hava Kurumu'nu yöneten kayyum heyeti, İstanbul’da bulunan ve yaklaşık 10 milyar TL değeriyle kurumun en değerli mülkü olan oteli Varlık Fonu’na devredecek.

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Kamunun varını yoğunu özelleştirme adı altında yandaşlara satan iktidar gözünü şimdi de Türk Hava Kurumu’nun (THK) en değerli mülkü olan ve değerinin milyarlarca lirayı bulduğu ifade edilen İstanbul’daki oteline göz dikti.

Üç yıldır tüm itirazlara ve skandallara rağmen THK’yı yönetmeye devam eden Abdullah Kaya, Ali Yüksel ve Adnan Zengin’den oluşan kayyum heyeti, geçen haftalarda şube başkanlarıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıda kayyumlar, THK’nin ekonomik durumunun iyiye gitmediğini, ertelenen borçların ve kredilerin erteleme süresinin dolmak üzere olduğunu belirtti.

Birgün'de yer alan habere göre kayyumlar, THK’yı içinde bulunduğu ekonomik krizden, kurumun en değerli gayrimenkulü olan, uzun yıllardır otel olarak kullanılan İstanbul Laleli’deki Tayyare Apartmanları’nı Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devrederek çıkaracaklarını söyledi.

BORCA KARŞILIK SATIŞ
Toplantıdaki şube başkanlarını şaşkına çeviren açıklamayı kayyumlar şöyle sürdürdü: “Türkiye Varlık Fonu’yla görüşmelerimiz son aşamaya geldi. Oteli Varlık Fonu’na devredeceğiz. THK’nın tüm borçlarını kapatacağız. Kurumun da faaliyetlerine devam edeceğiz. Bu devirden sonra kurumun kasasına da ayrıca para girecek.”

Ancak İstanbul’daki otelin Türkiye Varlık Fonu’na devredilmesi için, 2019’da THK’ya kayyum atayan Ankara 9’uncu Sulh Hukuk Mahkemesi’nin de onay vermesi gerekiyor. Mahkeme önceki yıllarda kayyumların bazı gayrimenkulleri satmasına onay vermemişti.

Ayrıca kayyumlar, oteli devredeceklerini açıkladığı toplantıda THK’nın tüzüğünün de değiştirileceğini belirtti. Tüzük değişikliğiyle beraber THK’nın delege yapısı ile şubelerin açılıp kapanmasında kendi lehlerine değişiklik yapacakları iddia ediliyor. THK kayyumları ise soruları yanıtsız bıraktı.

OTELİN DEĞERİ 9-10 MİLYAR TL
THK’nin eski Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Duman ise BirGün’e yaptığı değerlendirmede, THK’nın Varlık Fonu’na devretmeye hazırlandığı otelin değerinin yaklaşık 9-10 milyar TL olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Oteli işleten şirket, THK’ya ödediği kira bedelini sadece kiraya verdiği dükkanlardan kazanıyor. Kayyumun planı ‘oteli satmak, kurumun borçlarını kapatmak’ deniyor ama bence kayyumlara da bunu birileri yaptırıyor. Kayyumun işi satmak değil onarmak. Bunu yapmaya hakları yok. Bu otel THK’nın en değerli varlığıdır.”


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