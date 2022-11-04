Erdoğan başörtüsü için konuştu: 'Uzlaşma sağlanamaması halinde....'

"Anayasada başörtüsü" tartışması hakkında konuşan ve referandum çağrısını yineleyen Erdoğan, "Referanduma gidelim çünkü millet en iyisini söyler, gidelim millete. Teklifimiz üzerinde uzlaşma sağlanabilirse bundan kadınlarımız çok kârlı çıkacaktır. Uzlaşma sağlanamaması halinde bu meseleyi milletimizin takdirine sunmanın yollarını arayacağız. Köklü bir çözümü anayasamıza kazandırmayı ümit ediyoruz" dedi.







Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:





ANAYASADA 'BAŞÖRTÜSÜ' VURGUSU



"Rozet takmaya başladı. HADEP'te var, bunlarda da olsun, İP'te de olsun. Bunların ağa babaları Meclis'ten başörtülü kardeşimizi kovmadı mı? Aynı zihniyetti. Çark geri dönmeye başladı. Biz ne diyoruz, 'Gel anayasa yapalım, hak ve özgürlükler noktasında bütün kadınlarımız Anayasa teminatı altında bu süreci yaşasınlar.' Arkadaşlarımız ziyarete gittiler, 'gerek yok' dediler. 'Seçimden sonra bunları çalışalım' dediler. Sen gece yarısı dedin, biz yıllardır bunu düşünüyoruz zaten. Verelim el ele, bu işi bitirelim. Bir daha da gündeme gelmesin, neden kaçak güreşiyorsunuz?"





REFERANDUM ÇAĞRISINI YİNELEDİ

"Bir süre önce tüm bu mücadelelerde vesayetin ve faşizmin temsilcisi olarak karşımıza çıkan bir siyasi parti başkanı, başörtü meselesini yeniden gündeme getirdi. Kadınlarımızın başlarının açık ya da örtük olması tabi bir haktır. Bunun için ne anayasada ne kanunda düzenleme yapmaya ihtiyaç yoktur, olmaması gerekir. Devletin tüm kurumlarında başörtülü kardeşlerimiz var. Türkiye yıkıldı mı, gök kubbe çöktü mü? Demek ki bak yapınca oluyormuş. Türkiye yıkılmadı. Kimse Türkiye'yi dinamitleyemedi. Yeter ki biz ön açalım. Ön açtığımız zaman bu ülke çok daha güçlü şekilde geleceğe yürüyecektir. Geçmişte yaşanan bu kötü görüntüleri ve tartışmaları da dönemin ikliminin parçası olarak hepsini geride bıraktığımızı varsaymak istiyorum."





"Son tartışma vesilesiyle gördük ki ülkemizde artık kökünün kuruduğunu umduğumuz habis zihniyet pusuda beklemekte. Biz de tartışmaya cevabımızı, anayasa güvencesini teklif ederek verdik. Meclis'te grubu olanlara götürerek bu konudaki samimiyetimizi ortaya koyduk. Gel, samimiyseniz parlamentoda bu işi çözemiyorsak referanduma gidelim. Millet en doğrusunu söyler. Bakalım millet ne diyor..."





''Referanduma gidelim çünkü millet en iyisini söyler, gidelim millete. Teklifimiz üzerinde uzlaşma sağlanabilirse bundan kadınlarımız çok kârlı çıkacaktır. Uzlaşma sağlanamaması halinde bu meseleyi milletimizin takdirine sunmanın yollarını arayacağız. Köklü bir çözümü anayasamıza kazandırmayı ümit ediyoruz."