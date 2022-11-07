Erdoğan başörtüsü referandumdan geri adım attı

Başörtüsü ve ailenin korunması konusunda AKP tarafından hazırlanan anayasa teklifini daha önce "Parlamentoda bu iş çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin" diyerek açıklayan ve referandumu işaret eden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kararından vazgeçti.





Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi; ''Geçtiğimiz hafta başörtüsü serbestliğini içeren teklifimiz mecliste grubu bulunan partililerle görüşüldü. Eğer uzlaşma sağlanamazsa, Cumhur İttifakı olarak teklifi meclise getireceğiz. Prensip olarak temel hak ve özgürlüklerle ilgili konuların halk oylamasına götürülmesini doğru bulmuyoruz."