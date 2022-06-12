Erdoğan Bayraktar çiftçi oldu: 'Sığırları bekliyorum, hiç yalan konuşmuyorlar'

Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar, kamuoyu vicdanında aklanmak istediğini belirterek, “Yetim büyüdüm, kendi imkanlarımla okudum; 5 çocuğum, 14 torunuma temiz bir isim bırakmak istiyorum” dedi.







17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları sonrasında dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, (sağda ikinci) Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan görevlerinen istifa etmişlerdi. Bayraktar, geçtiğimiz günlerde 17-25 Aralık soruşturmasında kendisi ile ilgili dosyada yer alan bilgilerin doğru olduğun ifade etmişti.





Bakanların rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen 17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, “Benim için kamuoyu vicdanında aklanmak önemli, içim rahat” dedi.





Bayraktar, Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz’a konuştu. Bayraktar, “Ödenemeyecek borcum, söylenemeyecek derdim, iyileşmeyecek hastalığım yok; yalnız yeteri kadar şükretmiyorum” ifadesini kullandı.





Görev süresi boyunca 5 bin ihale gerçekleştirdiğine işaret eden Bayraktar, “Bakanlık dönemimde 10 projeye imar izni verilmiş. Soruşturmaya konu olan ses kayıtları imar durumuyla ilgiliydi. Ortada suç yoktu. İmarı denetleme görevi belediyededir. Benim için kamuoyu vicdanında aklanmak önemli. İçim rahat” dedi.





Tarım ve hayvancılıkla ilgilenen Bayraktar, konuşmasına şöyle devam etti:





“Yetim büyüdüm, kendi imkanlarımla okudum; 5 çocuğum, 14 torunuma temiz bir isim bırakmak istiyorum. Sığırları bekliyorum; bebek gibi bakıyorum onlara… Çok iyiler, hiç yalan konuşmuyorlar”





“Tarım ve hayvancılık teşviklerinden yararlanıyor musunuz?” sorusuna, “Teşvikten aldığım para yok. Devlet teşviklerinden gerçek çiftçi değil; teşvikleri almayı öğrenen uyanıklar yararlanıyor. Teşvikler çok sıkı denetlenmeli, kurumlar hesap verebilir olmalı, istikrarlı ve kaliteli üretim desteklenmeli” yanıtını verdi.