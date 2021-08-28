Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Bayraktar’dan çok konuşulacak paylaşım /28 Ağustos 2021 08:35

Erdoğan Bayraktar’dan çok konuşulacak paylaşım

Daha önce de paylaştığı mesajla gündem olan ve 17-25 Aralık soruşturmalarında adı geçen Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, Twitter üzerinden paylaştığı iki mesajla yeniden gündemde.

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17-25 Aralık soruşturmalarında adı geçen Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar’dan dikkat çeken mesajlar geldi.

Twitter hesabından yaptığı söz konusu ilk paylaşımına gülme ikonuyla başlaması dikkat çeken Bayraktar,  “İlahi nizamda bir erdem olan sorgulamadan kayıtsız şartsız iman etme ilkesini beşeri sistemlerde de uygulamaya kalkarsanız sonuç hiç verimli olmaz. Hiçbir şeyi sorgulamayanlardan oluşan toplumlar sürekli kandırılmaya mahkumdur” dedi.

Bayraktar ikinci paylaşımında ise “Tavassutla iş yapmanın birçok mahsurları var... Referanslara ve de verilere bakılmalı. Nasıl iş yapabilirim, nasıl faydalı olurum diye mücadele edenler varken; Açıkgözler, tatlı su kurnazları, tüfekçiler, çöp çatanlar ve çalışmadan edinenler bitiriyor bizi...” diye yazdı.

Bayraktar’ın, 30 Mayıs tarihinde yaptığı paylaşımındaki “Açıkgözler, tatlı su kurnazları, tüfekçiler, çöp çatanlar ve çalışmadan edinenler bitiriyor bizi...” ifadelerini tekrarlaması da dikkatleri çekti.

Bayraktar’ın söz konusu paylaşımları AKP içindeki tartışmalara bir gönderme olarak yorumlandı.

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