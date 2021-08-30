Erdoğan Bayraktar geri adım mı attı?

AKP hükümetinin 17-25 Aralık soruşturmalarında adı geçen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, bu kez de açıklamalarıyla gündeme oturdu.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP hakkında çarpıcı ifadeler kullanan Bayraktar, parti içerisinde yağcılık devrinin bittiğini ve şebeklik devrinin başladığını ifade etmişti.





BAYRAKTAR'DAN GERİ ADIM





Bayraktar, sözlerinin Türkiye gündemi oturmasının ardından yeni bir açıklama yaptı. Twitter hesabından paylaşım yapan Bayraktar'ın sözleri geri adım olarak nitelendirildi.





Bayraktar paylaşımında "Bu dosyalar üzerinden sanki içi doluymuş gibi siyaset yapanlar da, hazırlayanlar kadar zalimlik yapmaktadırlar" ifadelerini kullandı.





Bayraktar'ın paylaşımı şu şekilde:





Tapeleri ve teknik takip tutanaklarını tarafsız gözle okuyan herkes, dosyanın ne kadar boş olduğunu ve ne kadar zalimce hazırlandığını anlayacaktır. Bu dosyalar üzerinden sanki içi doluymuş gibi siyaset yapanlar da, hazırlayanlar kadar zalimlik yapmaktadırlar.



