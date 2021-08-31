Erdoğan Bayraktar'ın 'A’dan Z’ye doğru' dediği tapelerde bakın neler var

Özgürüz Radyo’dan Altan Sancar'a konuşan Bayraktar, aktif siyaset yapmasa da hala AK Parti üyesi olduğunu belirterek "Partisini kamuoyu önünde eleştirmem. Ama şu var; yağcılar… hatta yağcılık devri de bitti, yağcılık geçmiyor. Şebeklik devri başladı. Onlar makama ve mevkiye geliyorlar.







Benim yaşım geçti zaten, bu saatten sonra görev istemem ve bana görev verilmesi de yanlış olur. Ancak, bir toplumun kalkınması ve gelişmesi için, hep liyakat, ehliyet ve emniyet diyoruz. Şu anda bakıyoruz, berberden kasap, kasaptan terzi, terziden kuyumcu, tüccardan ormancı var. Böyle bir durum ile karşı karşıyayız ve bu durum herkesi üzüyor” şeklinde konuştu.

"Onlarınki yanlış olabilir benimkiler tamamen doğru"





"Görevi kötüye kullanma var. Bana, hırsız, yolsuz ya da rüşvetçi diyememişler. Beni de aynı çuvala koyunca liderim, dört tane bakan ile beni de hırsız diye tasvir ediyorsun. Yüzde 60, yüzde 40 ya da 50 öyle tasvir ediyor. Hâlbuki yakından tanıyanlar beni ayırabiliyor. Ben kendimi ayırmak istedim orada, ama gücüm yetmedi.







Benim gücüm yetmez, döverler beni öldürürler beni bilmem ne yaparlar. O kadar gücüm yok benim. Bende bir para yakalanmadı. Benim dosyamda ne varsa, hepsi doğrudur. Benim dosyamda ne varsa, hem tapeler doğrudur, hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğrudur. Onlarınkiler yanlış olabilir, benimkiler doğru."

"Erdoğan bana büyük kötülük yaptı ama en delikanlı o"





Bayraktar'ın dosyasında neler vardı?





Bayraktar'ın geçmişi





Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini 'hırsız çuvalının içine koyup attığını' ifade ederek Zarrab’ı tanımadığını ve kendi dosyasında da zaten herhangi bir hırsızlık olmadığına dikkat çekiyor ve şunları söylüyor:Sancar'ın "Kırgınlığınız var mı peki?" sorusuna ise Bayraktar "Var tabii, olmaz olur mu! Kırgınlığım var tabii!” şeklinde cevap veriyor ve ekliyor:"Türkiye’de şu anda A, B, C, D diye liderler var. Çoğunu da tanıyorum, yakından çalıştım. Bunların içinde yine en delikanlısı Recep Tayyip Erdoğan’dır. En sağlam adam budur. Bana kötülük yaptı, büyük kötülük yaptı. Bana yaptığı kötülüğü kabul etmiyorum. Ama mertlik ve liderlik konusunda da –etrafını sardılar şimdi o ayrı mesele- Erdoğan’ın eline su dökecek lider yok şu anda."Yaşananların ardından Erdoğan ile görüştüğünü ancak son bir buçuk senedir görüşmediğini belirten Bayraktar, "görüşmenin bir faydası olmadığını anlamış". Erdoğan'ı lideri olarak gördüğünü yineleyen Bayraktar yine de kendisini herhangi bir göreve çağırmasını istemiyor.Kayıtlara göre Erdoğan Bayraktar, 17 Aralık sabahı 06.36-06.57 saatleri arasında 3 kişiyle telefonla görüştü. Biri operasyon kapsamında gözaltına alınan oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar, diğerleri ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndaki üst düzey iki bürokrat.Onları telefonda “Polis geliyor, şimdi sizi alacak, evden kaçın, bakanlığa gidin” diyerek uyardı.Üst düzey iki bürokrattan biri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman diğeri ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Danışmanı Sadık Soylu’du.Bayraktar, Kahraman'a “Mehmet Ali, İstanbul’da Abdullah’ı almışlar. Seni de polis alacak, kaçabiliyorsan kaç. Daireye git de biz de müdahale edelim.” derken, Soylu'ya ise "Sadık polis biraz sonra gelip seni alacak, evden kaç sen. Telefondan seni bulurlar yanıma gel, birlikte bakanlığa gideriz" diyor."Alo baba. Benim evi polisler bastı.""Evi mi. Ne o niye?": "Acil arar mısın birilerini.""Tamam."Bayraktar bu görüşmelerin ardından dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler ile telefonda görüşüyor. Ardından da danışmanı ve genel müdürüyle görüşüyor.Bayraktar, İstanbul Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1995-1999 yıllarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ’da genel müdürlük yaptı.Aralık 2002 ile Mart 2011 tarihleri arasında Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) başkanlığı ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EKGYO) yönetim kurulu başkanlığını yürüttü.11 Haziran 2011’de yapılan genel seçimde AK Parti'den Trabzon milletvekili seçildi.61’nci hükümette iki buçuk yıl boyunca çevre ve şehircilik bakanı olarak görev aldı.Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarından adı geçen dört bakandan biri oldu.25 Aralık’ta, bakanlık ve milletvekilliği görevinden istifa etti. İstifasını duyurduğu NTV haber kanalına yaptığı canlı bağlantıda esas istifa etmesi gereken kişinin o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:"Tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum. Etmiyorum çünkü, soruşturma dosyasında var olan ve onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü sayın başbakanın onayıyla yapıldı. Bu milleti ve vatanı rahatlatmak için sayın başbakanın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyorum.”