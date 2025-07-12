Erdoğan beklenen açıklamasında neler söyledi?

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 9 Temmuz’da NTV yayınında “Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacak. Bütün vatandaşlarımızı o açıklamayı dinlemeye davet ediyorum” demiş ama ayrıntı vermemişti.





Çelik 10 Temmuz akşamı ise konuk olduğu tv100 canlı yayınında ise “Sürpriz yok” mesajı vermişti.





ERDOĞAN "TARİHİ KONUŞMAYI" YAPTI

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 10.20 civarında başladığı konuşmasını 11.15 sularında bitirdi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:





47 yıl önce Siirt'in Eruh ilçesine terör örgütü ilk eylemini yaptı. Bölücü örgüt sivilleri hedef aldı. Terör olaylarında hayatını kaybeden şehitlerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Onları unutmadık, unutmayacağız. Ay yıldızlı bayrağımız semalarda özgürce dalgalanacak. Şehitlerimiz başımın tacı olacaktır. 1984'deki ilk eyleminden sonra ne yazık ki terör her geçen gün tırmandı. Nice hükümetler geldi her biri terörü kazıyacağını söyledi. Kimse bitiremedi. Elbette bunda yanlış uygulamaların da payı vardı; Beyaz Toroslar, Diyarbakır Cezaevi, Kürtçe konuşamayan analar bu yanlış uygulamalardan biriydi. Bunlar terörü körükledi. Hataların bedeli ağır ödendi.





“BUGÜN YENİ BİR SAYFA AÇILMIŞTIR

Terörle mücadeledeki engelleri kaldırdık. Bahçeli'nin çağrısıyla Terörsüz Türkiye için bir dizi adım attık. Fırsat penceresini değerlendirmek için çok hassas bir süreç yürüttük. Dün de örgüt aldığı kararı hayata geçirdiğini, merasim yaparak silahlarını bıraktı.





Dün itibarıyla 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girmiştir. Türkiye gözyaşlarıyla dolu sayfayı dün itibarıyla bırakmaya başlamıştır. Bugün, unutmayın yeni bir gündür, tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır.





“PAZARLIK YOK”

Herkes şundan emin olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurunu çiğnetmeyiz, başını öne asla eğdirtmeyiz. Terörsüz Türkiye projemizi bu anlayışla izliyoruz. Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. Bugün de anlayışımız, politikamız, istikametimiz sadece ve sadece Türkiye'nin hayrınadır. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz, ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz, ne yapıyorsak istiklalimiz için, istikbalimiz için yapıyoruz.





ERDOĞAN’DAN ELEŞTİRİLERE YANIT

İttifak ortağımız MHP Genel Başkanı Bahçeli ve kadrosunun milliyetçiliğini, vatanseverliğini, Türkiye aşkını sorgulamak hiç kimsenin haddi değildir. Şahsımın, AK kadronun milliyetçiliğini, vatanseverliğini ve Türkiye aşkını hiç kimse sorgulayamaz. Bu kimsenin haddi değildir, hakkı da değildir.





"ŞİMDİ OTURUP KONUŞACAĞIZ..."

Şimdi oturup konuşacağız... Silahlarla değil. Yüz yüze, gönül gönüle konuşacağız. TBMM’de komisyon kurup, sürecin yasal ihtiyaçlarını Meclis çatısı altında konuşmaya başlayacağız.





AKP-MHP-DEM ÜÇLÜSÜ İLANI

Şimdi AK Parti, MHP, DEM, biz en azından üçlü olarak, bu yolda beraber yürümeye karar verdik.





“ÇIKIŞ YOLU ARAYANA KAPIYI ARDINA KADAR AÇARIZ”

Biz, bir adım atana her türlü kolaylığı sağlarız. Unutmayın, çıkış yolu arayana kapıyı ardına kadar açarız. Ama sular tersine akarsa da gereğini yaparız.







