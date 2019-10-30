Erdoğan Belediyelerin yetkilerini tırpanlayacak

AKP’nin hazırladığı Yerel Yönetimler Yasa Taslağı'nda, Büyükşehir Belediye Başkanlarının, Genel Müdür ve Genel Sekreter atamalarında onay yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınarak Cumhurbaşkanlığı'na devredileceğine yönelik hükümlerin bulunduğu iddia edildi.





31 Mart yerel seçimlerinin ardından hazırlıklarına başlanan ve Bütçe görüşmelerinden sonra TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenen dokuz maddelik taslak çalışmayla Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin artırılacağı ileri sürüldü. İddialara tepki gösteren CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Saray, belediyelerin yetkilerini tek elde toplamak istiyor” dedi.





İktidarın Yerel Yönetimler Yasa Taslağı hakkında kendilerini bilgilendirmediğini ancak çeşitli duyumlar aldıklarını dile getiren Torun, “Saray, gücü yetse belediyeleri bir genel müdürlük altında toplamayı düşünüyor gibi. Aslında Saray kendisini Başbakan, Meclis Başkanı, Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı ve de Türkiye Belediyeler Başkanı gibi görüyor ve bu görevlerinin hiç birini devretmek istemiyor” diye konuştu.





CHP'li Torun: Saray, belediyelerin yetkilerini tek elde toplamak istiyor

Torun, “En büyük belediyeler CHP’ye geçtikten sonra Saray, AKP ve bakanlar ne yapacaklarını şaşırdı. Her geçen gün yeni bir kararla karşımıza çıkıyorlar. Biz, yerelin güçlenmesini ve yerel demokrasinin işlemesini savunuyoruz. Bu içerikle biz de bir yerel yönetimler reform çalışması başlattık. Önümüzdeki dönemde açıklayacağız" ifadelerini kullandı.





"Başkanlara karışmamalı"

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Salim Ensarioğlu da düzenleme iddiasına tepki gösterdi.





Cumhurbaşkanı’nın zaten birçok yetkiye sahip olduğunu ve AKP Genel Başkanlığı’nı sürdürdüğü için tarafsız olmadığını hatırlatan Ensarioğlu, “Cumhurbaşkanı zaten kendi bürokratlarını ve birçok kurulu tek başına belirliyor. Bir de belediye başkanlarının inisiyatifinde olan konulara karışmaması gerekiyor” dedi.